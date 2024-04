[Actualización] Cabildo de Contla declara al Parque Hundido de Cuauhtenco un bien de dominio público

En sesión ordinaria, el pleno del Cabildo de Contla de Juan Cuamatzi aprobó que el Centro de Desarrollo Comunitario Parque Hundido de la Sección Quinta, San Felipe Cuauhtenco, sea declarado como un bien de dominio público.

Lo anterior, para beneficio de los ciudadanos de esa localidad y al patrimonio del municipio, de esta manera, la resolución será publicará en próximas fechas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.

Y es que recientemente, el ayuntamiento recibió una demanda de un colindante del Parque Hundido, donde alega invasión a su propiedad, lo que motivo al ayuntamiento a dar certeza legal sobre este inmueble.

Respecto al señalamiento la síndica, Leticia Flores Sarmiento, explicó que el municipio cuenta con escrituras públicas, mientras que el demandante escrituró una parte de la barranca que se encuentra a un costado del predio.

Actualmente, el gobierno municipal construye la nueva presidencia de comunidad en ese sitio, pero los trabajos se paralizaron, luego que el ciudadano, Bernardo Muñoz Hernández, denunció la presunta invasión a su propiedad de tres metros.

Luego, el poblador cambió la extensión a siete metros y terminó en 20 metros la hipotética invasión, aunque ya se han tenido pláticas con el demandante, aún no hay acuerdo y será en los juzgados donde se resuelva la situación.

Para ello, informó Flores Sarmiento, “el uso de dominio público es que se declare que sea inembargable y sobre todo que no se adjudique en algún tema particular”.

Sobre la presunta invasión, aclaró que no existe tal argumento, contamos con una escritura pública y obviamente ya se hizo un comparativo con su escritura y él se está escriturando una fracción de barranca, y recordemos que todos los temas de barranca los controla Conagua, es un área federal, no es un área que se pueda expropiar o adjudicar algún particular

Así, al declarar bien de dominio público, el único beneficiado es el pueblo de San Felipe Cuauhtenco, indicó la encargada de procurar, defender y promover los derechos e intereses municipales.

“Ya estamos demandados, ya hemos sido notificados, obviamente antes de llegar a ese tema platicamos con él –Bernardo Muñoz- para hacerle ver que se está realizando una obra conforme a la legalidad y para beneficio de su comunidad de más de tres mil habitantes”.

No obstante, Bernardo Muñoz hizo dos peticiones: “entubar el tema de las aguas residuales y hacer la apertura de una calle por la parte de atrás de la nueva presidencia de comunidad”, aunque el tramo referido es federal y se requieren los permiso correspondientes para avalar la solicitud.

Ahora, el poblador que denunció la invasión a su propiedad, también solicitó que se le pague la afectación, “pero volvemos al mismo tema, es una parte federal, por ser barranca”, finalizó la síndica.

San Felipe Cuauhtenco vive una etapa de desestabilidad social entre dos grupos de pobladores, que los pusieron en el centro de atención durante los últimos días, ahora se suma una supuesta invasión en el Parque Hundido.