Alcaldesa de Yauhquemehcan asentó el pago de la campana del Bicentenario, pese a que fue donación ciudadana

La flamante campana del Bicentenario ubicada en la Plaza Alcanfores, inaugurada en octubre de 2022 por aniversario del municipio de Yauhquemehcan, está dentro de las más de 900 observaciones del informe individual del resultado de la revisión y fiscalización.

Municipios Denuncia regidora corrupción y opacidad en Yauhquemehcan

Apenas el viernes 28 de julio, durante la décima tercera sesión ordinaria de cabildo, la regidora priista Sandra Mirelva Sánchez Sánchez cuestionó el probable daño a las finanzas del municipio.

Ahí, reveló que el ayuntamiento registró en su cuenta pública el pago de 388 mil 600 pesos para la fundición de la campana del Bicentenario, empero ese recurso fue donado por la ciudadanía.

De esta forma, la regidora argumentó a El Sol de Tlaxcala que los principios de “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo” no se aplican en el ayuntamiento que encabeza la alcaldesa María Anita Chamorro Badillo.

Incluso, Mirelva Sánchez dijo que durante la transmisión en vivo que realizan en las sesiones de cabildo, a través de las plataformas de redes sociales, “por un error técnico” fue cortada su participación.

Yo me debo a mi pueblo, mi pueblo me respalda y no les tengo que fallar, pese a que a la presidenta no le guste mis observaciones, solo cumplo con mi obligación, indicó la tercera regidora.

Asimismo, denunció un teléfono celular de lujo que usa la alcaldesa, que también fue observado en el informe del Órgano de Fiscalización.

Así, facilitó la copia del informe auditor a este Diario, donde detalla el pago por concepto de adquisición de un iPhone 13, y justifica el OFS: “Dicho pago resulta improcedente toda vez que en la solicitud se hace mención que será utilizado como número oficial para brindar atención a la ciudadanía, así mismo el municipio ya cuenta con líneas telefónicas y números oficiales de atención a la ciudadanía”

Empero, Sánchez Sánchez subrayó que la presidenta municipal, al final de la sesión de cabildo, reconoció el uso del aparato celular que costó 28 mil 999 pesos.

El total del probable daño patrimonial del municipio de Yauhquemehcan, emitido en las observaciones del Órgano de Fiscalización Superior, asciende a 14 millones 786 mil 267 pesos con 69 centavos, informó la regidora priista, quien remató que están en el “top” tres de los peores entes públicos evaluados.

EL “TALÁN, TALÁN” DE LA CAMPANA

Al son de las “Mañanitas”, el 14 de octubre de 2022 los pobladores fueron testigos de la inauguración de la campana del Bicentenario, que significa la unión, fuerza y trascendencia de Yauhquemehcan.

Ahí, con botella de vino en mano, la alcaldesa agradeció a los donantes su contribución para enmarcar la historia del municipio con una pieza ícono de la comunidad de El Rosario Ocotoxco.

“Fue una aportación de corazón”, dijo en ese entonces Alejandro Maldonado Rosales, uno de los donantes, que junto con Luis Peloxa Reyes, Eduardo Sánchez García, José Antonio Sánchez Ihucatzi, Agni Bautista Ramírez, así como seis empresas, contribuyeron económicamente para la campana.

Nueve meses después, el gozo se fue al pozo cuando el Órgano de Fiscalización Superior encontró un pago por 388 mil 600 pesos por concepto de fundición de la campana, cifra que pagaron los donantes pero que fue anexada a la cuenta pública de Yauhquemehcan.

“DESAPARECEN” PLACAS CONMEMORATIVAS

Después de la denuncia por parte de la regidora Sandra Mirelva Sánchez durante el cabildo del viernes 28 de julio de este año, de la noche a la mañana “desaparecieron” las placas donde aparecían los nombres de los donantes.





Tampoco está la placa central que decía: “La alcaldesa municipal agradece a los ciudadanos y empresarios por contribuir a la fundición de la campana alusiva a nuestro bicentenario”.

Aún así, expuso que “por ahí anda una figura pública del municipio que presume que la cuenta pública será aprobada por el Congreso del Estado porque todo está arreglado”, al referirse al tesorero David Gerardo Hernández Montiel.

BURÓCRATAS DELATAN PRESUNTO AGRAVIO

El informe individual del resultado de la revisión y fiscalización al municipio de Yauhquemehcan indica que “realizan pago por concepto de fundición artesanal de campana del Bicentenario, sin embargo, mediante cuestionarios aplicados al personal, se obtuvo información de que la campana fue una ‘donación’ y se mandó a hacer con un artesano de la comunidad de Ocotoxco, por lo que el gasto resulta improcedente”.

388 mil pesos fue el gasto que reportó el ayuntamiento por concepto de fundición de la campana.

El artesano que se encargó de fundir la campana del Bicentenario fue Eduardo Sánchez García, de la comunidad de El Rosario Ocotoxco, quien representó la historia del municipio.