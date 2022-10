De rodillas, llega mujer al santuario de La Defensa; agradece milagros recibidos

Por los milagros recibidos, una mujer oriunda de Santa Ana Chiautempan, de 56 años de edad, subió de rodillas al santuario de la Virgen de La Defensa y espera completar su manda en los dos años siguientes.

La fiesta patronal de la virgen mariana, en advocación a la imagen de La Defensa, la celebran cada 12 de octubre, en su santuario ubicado entre los cerros de Quiahuixtlán, Totolac y Texantla, Panotla, donde recibe a miles de fieles.

Sin embargo, llamó la atención de cientos de personas cuando una mujer avanzó de rodillas, desde la imagen en mosaico, ubicada en la zona conocida como la Curva, justo a un lado de una tienda de conveniencia, hasta llegar al templo.

Cinco años de rodillas, la promesa de doña manuela

Doña Manuela Silvia Moreno Márquez aseveró que su promesa es por cinco años, pues le detectaron un tumor maligno cerca del corazón, el cual comenzó a crecer, pero con bastante fe le pidió a la Virgen se lo quitara y de repente empezó a disminuir su tamaño hasta desaparecer.

La virgencita me lo arrancó, definitivamente me lo quitó, luego me torcí el pie, lo cual me dejó complicaciones de salud, también le rogué a la virgencita y me ayudó, recientemente, en 2021, me contagié de Covid-19 y me vi grave, pero no tuve miedo porque le pedí a la jefecita que me cuidara y salí adelante, por eso soy muy devota a ella, narró la creyente a El Sol de Tlaxcala.

Mientras era ayudada por sus familiares, quienes le pusieron retazos de tapetes frente a ella para que no se lastimara gravemente sus rodillas, la católica añadió que el primer año de su visita al templo de La Defensa fue a pie, acompañada de su familia, y justo cuando pasaban por Tlaxcala, iban a sufrir un accidente, pero milagrosamente salieron ilesos.

Íbamos caminado, pasando por un puente vimos venir encima un carro de volteo, pero la virgencita nos durmió, cuando despertamos la pesada unidad estaba hasta allá, es decir, la desvió, eso nos permitió seguir nuestro camino hasta llegar a su templo, recordó.

Ante la mirada atónita de los vecinos, cuyas viviendas y negocios se ubican sobre la avenida Juárez, en Los Reyes Quiahuixtlán, la mujer puntualizó que su andar en rodillas es nada comparado con los milagros recibidos.

Agregó que la fe mariana la heredó de sus padres y también ha instruido a sus tres hijos la misma intención, pues asegura es una de las más milagrosas que existen dentro del catolicismo, junto con su “agua sanadora”.

Cabe señalar que al interior y frente al templo existen dos pozos de agua emanada de los cerros, que la feligresía considera es un líquido milagroso y al tomarlo les ayuda a curar sus padecimientos.

Las fiestas patronales inician el cuatro de octubre con el novenario en honor de la Santísima Virgen de La Defensa donde realizan procesión y rosarios.

