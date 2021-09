Designan a 1er. regidor presidente de Tepuente, Nanacamilpa

Debido a que todavía no han elegido al presidente de la localidad de Tepuente, el Cabildo de Nanacamilpa nombró al primer regidor Manuel Roldán Benítez como representante de ese lugar, informó el alcalde Oswaldo Romano Valdés. En aquella localidad el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) llevará a cabo una nueva jornada electoral, porque el pasado seis de junio se presentó un empate técnico entre dos candidatos y a la fecha la presidencia no tiene un titular.

Al respecto, el alcalde emanado del Partido Movimiento Regeneración Nacional aseveró que en la primera sesión de Cabildo acordaron que sería el primer regidor quien tomaría las riendas de la localidad, independientemente de sus funciones en la Comisión de Hacienda.

El regidor responsable de Tepuente está muy comprometido con la gente, todos los días está en la comunidad, pues es muy pequeña y eso nos ayuda a brindarle todos los servicios que demanda la población, aseguró.

Aseguró que pedirá al ITE que agilice la elección porque la población de Tepuente no puede continuar sin timonel, toda vez que los habitantes tienen que acudir a solicitar cartas de radicación a la presidencia municipal.

En cuanto a los servicios básicos de recolección de basura y vigilancia, aseveró que la presidencia municipal se los brinda periódicamente, así que no hay problemas de esa índole, aunque la priorización de obra pública es un tema pendiente.

A pesar de que Roldán Benítez representa a la localidad ante el Cabildo, enfatizó que no conoce a fondo la problemática que ahí existe, en cuanto al tema de obra pública, no obstante, dirigirán algunas para no desamparar a la ciudadanía.

Recordó que faltan tres meses para la fiesta patronal de ese sitio y es necesario que haya un presidente de comunidad que se haga cargo de asuntos internos, pues a pesar de la importante labor que desempeña el primer regidor, no cubre todas las demandas de la gente.

Comentó que cada año, la comunidad de Tepuente festeja a su santa patrona el 12 de diciembre, la gente realiza la festividad para recibir a visitantes, principalmente de los municipios aledaños y miles foráneos, quienes acuden a la capilla erigida en honor a la Virgen de Guadalupe.

Además, dijo que cada año hay peregrinaciones a pie o en bicicleta, incluso desde un día antes arriban al lugar, a bordo de automóviles, camiones de carga y autobuses.

En Tepuente, el 12 de diciembre también es costumbre vestir a las niñas y a los niños con ropa tradicional indígena y al ser una zona boscosa el visitante lo toma como “día de campo”.

