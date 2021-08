Operaron 10 centros de avistamiento luciérnagas clandestinos

Al cierre de la temporada de avistamiento de luciérnagas 2021, en Nanacamilpa detectaron la operación clandestina de diez centros, pero no fueron clausurados debido a que el procedimiento señala invitación, amonestación y finalmente el cierre, aseveró Aldo Alonso Hernández Huerta, director de turismo municipal.

Refirió que en la comuna, 26 están dados de alta ante el Registro Nacional de Proveedores, pero este año operaron solamente 23, toda vez que tres tuvieron problemas por desastres naturales como incendios o simplemente dejaron “descansar” a la naturaleza.

Aseguró que los centros que operan legalmente deben pagar cada año una contribución de seis mil pesos, lo cual es simbólico en comparación con las ganancias que registran en temporada alta.

“Para aquellos que detectamos operaron sin registro y no pagaron a hacienda, les dimos la indicación de cerrar, pero no lo hicieron, es como una tienda que no paga su permiso y opera ilegalmente”, soltó.

El funcionario de Nanacamilpa admitió que Turismo municipal tiene la facultad de clausurarlos, “pero como cualquier negocio que no cumple con sus contribuciones se le hace primero la invitación, después una amonestación y si reinciden procedemos a cerrarlos”.

