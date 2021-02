División e incertidumbre prevalece entre locatarios del mercado capitalino

Pasaron 40 años para que el mercado municipal Emilio Sánchez Piedras en la capital, fuera etiquetado con un recurso importante para su mejoramiento urbano, pero esto provocó división e incertidumbre entre locatarios.

El pasado viernes, la mayoría de comerciantes rechazó el derrumbe del inmueble, pero otros están a favor de que sea realizado el proyecto de un nuevo centro de abastecimiento que sería realizado con recurso federal, pues diversos daños se han generado a lo largo de cuatro décadas.

Por lo tanto, los comerciantes se dividieron en dos grupos, incluso fue creada una comisión de representantes de las personas que no apoyaron la iniciativa y recolectaron firmas para rechazar el proyecto.

En contraste, está la minoría, aquellos que si querían un cambio en la infraestructura para trabajar, lo que permitirá ser competentes con las grandes cadenas comerciales que tienen a unas calles de distancia.

Tras diversas reuniones de los locatarios, lo único que prevalece es la incertidumbre entre los dos grupos, quienes han externado que no saben cuánto tiempo tomará realizar la obra, no tienen la garantía de que regresarán a su espacio de trabajo, existe temor al desalojo, no saben si el recurso alcanzará para concluir la obra y no tienen fecha para iniciar los trabajos, entre otras dudas.

NO DERRUMBE, SÍ REMODELACIÓN

Al dar su punto de vista, los locatarios reconocieron que el mercado municipal registra varios daños, pero solo aceptarán una remodelación del espacio, de ahí que aseguraron que se acercarán al ayuntamiento de Tlaxcala para solicitarla. También dijeron que una de las mayores afectaciones es la techumbre, al cual registra goteras en temporada de lluvia, así como el drenaje que provoca inundaciones.

110 mdp destinó el gobierno federal para derrumbar y edificar un nuevo mercado en el municipio de Tlaxcala, como parte del programa de Mejoramiento urbano.

