Esperan que inseguridad no frene a Comisión Especial

Después del intento de linchamiento de una persona el pasado domingo en Xicohtzinco, desde el Congreso del Estado esperan que eso no afecte ni frene el trabajo que realiza la Comisión Especial encargada de revisar los recursos de esa comuna, manifestó el presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Poder Legislativo, Jaciel González Herrera.

En este sentido, lamentó que actos de este tipo se den en ese municipio, pues esto ya es un problema de gobernabilidad que no compete al Congreso, es algo de responsabilidad del presidente municipal, por ser de seguridad, y corresponsabilidad con los tres Poderes del Estado, pues al final del día la inseguridad es algo que arrastran desde hace algunos años.

De esta forma, dijo que el trabajo de la Comisión Especial solo es vigilar la ejecución de los recursos, ingresos, egresos y patrimonio del municipio, por lo cual esperan que eso no afecte esa situación, que la comisión pueda continuar su trabajo y garantizar de alguna manera la ejecución de los recursos.

Recordó que una de las razones para nombrar esta comisión fue la deficiencia de servicios de seguridad, que se verá reflejado en los informes de la cuenta pública, de ahí que lo que prevalece en el municipio ya no tiene nada que ver con el Legislativo, pero sí buscan que en ese municipio se viva la paz.

Puntualizó que de haber algún impedimento para no seguir trabajando por parte de la Comisión Especial, que ya no la dejaran ingresar u operar, el Congreso valoraría eso, pues si genera inestabilidad tomarían una decisión para instruirla de una u otra manera, por eso esperan que exista organización del presidente municipal y gobierno estatal para que no suceda, pues nada tiene que ver una cosa con la otra.