Forman a nuevas figuras del toreo en la Escuela Taurina de Apizaco

Si no hubiera sido por la cornada que sufrió por un toro de Tenexac, Jesús Villanueva Zamora hubiera continuado su carrera como torero, sin embargo, ese percance fortaleció su pasión en los ruedos y desde hace más de 20 años se convirtió en maestro y promotor de grandes figuras del toreo en Tlaxcala.

En la Escuela Taurina de Apizaco, el maestro Jesús Villanueva no utiliza un pizarrón para instruir a los jóvenes que desean convertirse en toreros, pero en el ruedo de la Monumental Plaza de Toros Rodolfo Rodríguez “El Pana” dibuja todo tipo de aprendizajes con la arena.

Las prácticas las hacen todos los días. Mónica Vargas / El Sol de Tlaxcala

LA HISTORIA

En 1985 se reunieron un grupo de aficionados que iniciaron la formación de toreros en Apizaco al interior de la Plaza Wiliulfo González, del cual emergieron cinco matadores: Alfonso Zamora, Mario del Olmo, Uriel Moreno “El Zapata”, Mario Martínez “Fierrerito” y Guillermo Veloz “El Pausao”, narró este último, quien hoy coordina de actividades taurinas del municipio.

Años después se constituyó formalmente una escuela taurina municipal y los instrumentos de práctica se mudaron a la Plaza de Toros Monumental, donde “Jesús Villanueva se encargó de pulir el trabajo y depurar la técnica que los caracteriza”, detalló Guillermo Veloz en entrevista con El Sol de Tlaxcala.

Los alumnos que han pasado por esta escuela no solo han aprendido a empuñar un capote, asegura el maestro, sino que “se han formado como buenos aficionados y, sobre todo, buenas personas”.

Las generaciones en esta escuela oscilan entre los 10 alumnos. Mónica Vargas / El Sol de Tlaxcala

Entre las decenas de jóvenes que han pisado el ruedo más importante de Apizaco para practicar sus muletazos destacan Uriel Moreno “El Zapata”, Sergio Flores y José Luis Angelino, triunfadores que pasaron por la escuela y lograron un espacio en los principales carteles, satisfacción que se suma a la trayectoria de Jesús Villanueva.

Tlaxcala ahora es punta de lanza para la fiesta taurina en México. Nuestro estado ha demostrado con sus ganaderías y sus toreros que tiene buena formación. Cuando se trata de toros, todo el mundo habla de nosotros, agregó.

ALUMNOS, ACTIVOS EN FESTEJOS

Aunque no existe un número constante de alumnos durante el año, la escuela taurina de Apizaco integra un promedio de 10 alumnos por generación y, de acuerdo con el maestro Jesús Villanueva, el objetivo es consolidar a un buen matador de toros por cada una de ellas.

Jesús Villanueva y Guillermo Veloz, al frente de la escuela. Mónica Vargas / El Sol de Tlaxcala

Niños desde los cinco años de edad y adultos de hasta 60 años han encontrado en este sitio un espacio para desarrollar su talento, el cual también ha fungido como gestor de sus prácticas en el campo.

La idea es que no nos quedemos aquí, cuando es posible salimos a las ganaderías para que ellos también conozcan al toro y se enfrenten de cara con lo que decimos dentro del ruedo, señaló el maestro.

Por otro lado, celebró la llegada de las romerías taurinas impulsadas por el ayuntamiento de Apizaco, pues asegura que impregnan de pasión de la tauromaquia a la población y, al mismo tiempo, son una oportunidad para los alumnos y novilleros del estado para demostrar sus habilidades en un festejo importante, lo cual era más complicado tiempo atrás.

La escuela taurina de Apizaco es un semillero de talentos, pero también un pilar para el desarrollo económico y cultural del estado, pues esta fiesta es una industria consolidada en Tlaxcala, “de ella dependemos muchas personas. Tenemos 38 ganaderías de toros bravos, 38 matadores de toros, 14 novilleros, entre tantos más que giran alrededor del toro y que vamos a impulsar siempre por el bien de todos”, detalló el coordinador municipal de actividades taurinas de Apizaco.

Yeremi Daniel Sánchez y José María Rodríguez, alumnos de la escuela taurina de Apizaco. Mónica Vargas / El Sol de Tlaxcala

EN ESPERA, NUEVOS TALENTOS

Por las mañanas Yeremi Daniel Sánchez y José María Rodríguez, de 14 y 16 años de edad, respectivamente, estudian la secundaria y bachillerato, pero en las tardes se escapan a torear. Permanecen alertas a las indicaciones de Villanueva y saben que para cumplir su sueño se requiere inversión de todo tipo.

De momento, los jóvenes acuden a practicar sus muletazos cada tarde después de la escuela, con la convicción de verse algún día acartelados con las grandes figuras, aún con el riesgo que eso conlleva.

A pesar de que el gusto por la fiesta lo heredé de mi abuelo, mi familia no me dejaba venir por miedo a que me fuera a pasar algo. Pero hubo un momento en el que tuve que decidir y me vine por mi cuenta, menciona Yeremi Daniel Sánchez.

José María Rodríguez, por su parte, sabe del compromiso que implica plantarse en un escenario en el que “hay que echarle valor”, pues lleva firmeza en su formación desde hace años.

El motivo es llegar a ser mejor, el sueño es debutar muy pronto. Los toros nos dan alegría, empleo e identidad. No nos queda más que salir adelante, decretó.

5 años, edad mínima para ingresar a la Escuela Taurina de Apizaco.