Municipios grandes de Tlaxcala no recibieron armamento

Ninguno de los municipios con mayor densidad poblacional y territorialidad recibieron armamento por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pues no cumplieron con los requisitos solicitados.

Los municipios que se quedaron fuera del apoyo, pero podrían recibirlo una vez que los elementos policiacos cumplan con los exámenes de control y confianza, fueron Apizaco, Calpulalpan, Chiautempan, Huamantla, San Pablo del Monte, Tlaxcala y Zacatelco.

La llamada “ciudad rielera” cuenta con un estado de fuerza de 210 elementos y 93 aprobados, Calpulalpan tiene una corporación policiaca de 125 elementos y apenas 54 con los exámenes idóneos, Chiautempan tiene 141 uniformados y solo 59 certificados.

El caso del municipio del “arte efímero” tiene un número importante de elementos aprobados, pues su estado de fuerza lo conforman 161 efectivos y 108 tienen las debidas credenciales, sin embargo, tampoco fue beneficiado con armas.

San Pablo del Monte tiene una cantidad de 129 policías en la corporación, pero solo 62 ha aprobado sus exámenes, además, es el municipio con los peores sueldos a sus uniformados, lo cual propició un paro de labores y toma de alcaldía, el pasado 16 de marzo.

El municipio capitalino tiene 133 efectivos, de los cuales 126 han aprobado las evaluaciones, no obstante, la Sedena consideró que no tiene faltante de armamento, por ello, no hizo entrega.

El municipio de Zacatelco tampoco recibió armas de fuego, pues el alcalde Hildeberto Pérez Álvarez no ha invertido para contratar a un número mayor de policías y de los 52 que tiene, apenas siete han alcanzado su acreditación.

Además de ello, fue exhibido por los propios elementos por dejar las patrullas sin combustible, no dotarles de uniformes, mantenerlos desarmados, sin seguro de vida y carentes de seguridad social.

Otros municipios con menor densidad poblacional y menor territorio, pero que de igual forma no han cumplido con los requisitos para recibir armamento son Apetatitlán, Atlangatepec, Atltzayanca, Muñoz de Domingo Arenas, Mazatecochco, Contla, Acuamanala, Natívitas, Panotla, Santa Cruz Tlaxcala, Tenancingo, Terrenate, Tetla, Tocatlán, Totolac y Ziltlaltépec.

También las demarcaciones de Xaltocan, Papalotla, Xicohtzinco, Zacatelco, Lázaro Cárdenas, Tetlanohcan, Axocomanitla, Tecopilco, Nopalucan, Santa Apolonia Teacalco y Quilehtla no han cumplido con lo indispensable para beneficiarse con arsenal.

