No hemos robado nada: Comité de Texcacoac

Integrantes del Comité Ciudadano de Texcacoac, responsable de la adquisición de un predio para el nuevo panteón de la comunidad, desmintieron haber incurrido en actos de corrupción al recabar cooperaciones vecinales.

Con documentos en mano, Pablo Rivera Ramírez y Efraín Góchez Ipatzi, presidente y tesorero del citado comité, dieron a conocer que con las cooperaciones recibidas ya dieron dos pagos con un total de 323 mil 500 pesos para la compra de un terreno en el que se proyecta el nuevo camposanto, con medidas de 24 metros de ancho por 135 de fondo (3 mil 240 metros cuadrados en total), ubicado en la prolongación Adolfo López Mateos, en las inmediaciones del Recinto Ferial de Chiautempan, con una vida útil estimada de 50 años.

De igual forma, pidieron a los habitantes de la demarcación no caer en desinformación y acercarse a conocer de viva voz el trabajo que han hecho, el cual se sustenta en recibos de cobro, depósitos y comprobantes.

ACUSAN DE IRRESPONSABLE A PRESIDENTE DE TEXCACOAC

En entrevista con El Sol de Tlaxcala, Pablo Rivera y Efraín Góchez tacharon de irresponsable al presidente de comunidad de Texcacoac, Jonhatan Pérez Montiel, toda vez que el 19 de febrero de 2022 les dio el nombramiento para encabezar el proyecto, pero el cuatro de septiembre pasado los desconoció al ceder a presiones de personas que durante años presuntamente se han beneficiado de la comunidad, al ser ellos quienes encabezan la gran mayoría de comisiones.

Queremos desmentir lo que la población dijo de nosotros en una nota publicada en este Diario el día martes 13 de septiembre, respecto a una asamblea de vecinos en la que señalaron sin sustento alguno que habíamos defraudado a la comunidad de Texcacoac y nos tacharon de rateros por un desvío de recursos, lo cual es falso.

Pablo Rivera Ramírez recordó que el domingo cuatro de septiembre convocó a una asamblea informativa para rendir cuentas sobre las cooperaciones recibidas al momento por calles, aunado a las gestiones que ya se habían hecho y dar un panorama general del proyecto.

No obstante, refirió que algunas personas se presentaron para exigirles la entrega del dinero, a lo que ellos como Comité Ciudadano se negaron, sabedores de que las cuentas eran claras, y fue así que al no ceder comenzaron las diferencias.

Y fue una semana después, el domingo 11 de septiembre, que el presidente de comunidad, Jonhatan Pérez Montiel, entregó un nuevo nombramiento a favor de Jordán Zamora García para encabezar un nuevo Comité Ciudadano, lo cual Pablo Rivera calificó como ilegal pues se dio bajo medidas de presión.

Nosotros no cedimos a dar el dinero porque conocemos el interés que había detrás de esa petición, comenzaron a meternos cizaña… son los señores Miguel Romano Benítez, mejor conocido como ‘La Bruja’, Bernabé Tlachi Zamora, Arturo Mendieta Polvo, Edgar Tzontlimatzi Mixcoatl, Enrique López Tlachi, Joaquín Tolteca Zamora y Juana Ahuactzi Zamora como los principales desestabilizadores de obstruir el trabajo en beneficio de la comunidad.

Agregó que “el principal responsable es Jonhatan Pérez Montiel porque a principios de año iniciamos juntos este proyecto, pero ahora nos da la espalda, supuestamente revocando nuestro nombramiento con el apoyo de unas cuantas personas que el día cuatro de septiembre se presentaron a una asamblea y alborotaron todo”.

PROYECTO SIGUE FIRME

Pablo Rivera Ramírez y Efraín Góchez Ipatzi indicaron que el proyecto para adquirir un predio y asentar ahí el nuevo panteón, ante la saturación del actual ubicado en la prolongación 16 de Septiembre, se mantiene firme y que no dejarán de trabajar en ello.

Lo anterior, no solo porque han recibido el respaldo de los habitantes que continúan con la aportación de sus cooperaciones, sino porque la presidencia de comunidad no está inmersa en el proyecto y Jonhatan Pérez Montiel les firmó y selló un documento en una reunión en la que deja toda la responsabilidad a los integrantes del comité ciudadano.

No hay seriedad en el presidente de comunidad porque el ocho de mayo nos dejó toda la responsabilidad como comisión y nos dio posesión del panteón viejo y el panteón que se va a adquirir, en aquella ocasión presentamos maquetas y proyectos… pero al surgir el problema en septiembre decidió darle posesión a otra comisión y eso no es posible, la comunidad ya desconoce a Jonhatan Pérez Montiel, por su falta de seriedad.

Resaltaron que el día 23 de septiembre firmaron un contrato para el nuevo panteón con la cantidad de 200 mil pesos y el tres de octubre otra entrega con 123 mil 500, haciendo un total de 323 mil 500 pesos.

Ese es el dinero que dicen que nos habíamos robado, pero ahí está invertido y contamos con los contratos firmados y sellados por los propietarios del terreno, el señor Cruz Maldonado Flores y su esposa, la señora Fidelia Hernández Vázquez.

Revelaron que semanas atrás también habían contemplado adquirir el predio propuesto por quienes se ostentan como la nueva comisión y que pertenece a los hermanos del expresidente de comunidad, Eulalio Ipatzi, pero la decisión de no hacer ningún contrato es porque en ningún momento presentó una carta poder notariada para que pudiese hacer movimientos, además de que carece de escritura de compra-venta, entre otros documentos que dificultan todos los trámites legales.

No llegamos a ningún trato con el señor Eulalio Ipatzi porque en primera no es el dueño, sino que pertenece a tres hermanos y él no tiene la facultad legal para hacer movimientos.

50 años, tiempo estimado de vida útil que tendría el nuevo panteón de Texcacoac, en Chiautempan.

El predio adquirido para el nuevo panteón tiene como unas medidas de 24 por 135 metros, ubicado en las inmediaciones del Recinto Ferial de Chiautempan.

