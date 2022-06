Pide Contla a Inegi delimitar territorios

El alcalde de Contla, Eddy Roldán Xolocotzi y la sindico, Leticia Flores Sarmiento solicitaron al Congreso que intervengan en gestión de apoyo técnico, ante el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) a efectos de que realicen los trabajos para establecer y definir las franjas y límites territoriales.

Municipios Crean extensión de UPTx en Contla

Mediante escrito enviado a la diputada Mónica Sánchez Ángulo, presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales del Congreso de local, ambas autoridades pidieron conocer los límites de vecindad con San Pablo Apetatitlán, Amaxac de Guerrero y Contla.

Lee más:➡️ En Contla entregan la cuarta obra pública del año

Lo anterior, dijeron, “para dirimir controversias a los conflictos que se susciten entre dos o más municipios por cuestiones de límites o competencia y así contar con los elementos geográficos para identificar, sin lugar a dudas o confusiones, los límites intermunicipales entre las de marcaciones antes mencionadas”.

En un documento distinto, pero enviado al congresista Miguel Ángel Caballero Yonca, en su entonces papel de presidente de la Mesa Directiva y representante legal del Congreso local, el alcalde solicitó delimitar la extensión y límites territoriales de los municipios señalados.

Cultura Inauguraron autoridades el Encuentro Nacional del Sarape

Entérate:➡️ Espaldarazo al alcalde de Contla disuelve una protesta

Además, pidió copias certificadas del Decreto o Decretos emitidos por esa soberanía, para definir la delimitación territorial entre esos municipios, con coordenadas de geolocalización geográfica respectivas.

“ En caso de qué el Decreto vigente no precise la delimitación territorial entre los municipios de Contla y Apetatitlán o que no exista algún Decreto sobre la materia, solicito de la manera atenta me indique cuál en el procedimiento a seguir para establecer dicha delimitación ”, puntualizó el munícipe.





CONTINÚA LEYENDO:⬇️

Local Fomentan crecimiento productivo de familias tlaxcaltecas

Municipios Disfrutan del mole prieto en Contla