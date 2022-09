Población de Nopalucan, morosa en pago de agua

De acuerdo con los datos de municipio de Santa Ana Nopalucan, más del 50 % de la población es morosa en el pago de agua potable, por ello el presidente municipal Pedro Pérez Vázquez exhortó a los ciudadanos a cumplir con sus deberes tributarios para que el municipio opere a beneficio de todo el municipio. Si bien descartó que haya cortes completos para quienes no pagan, invitó a las personas que tengan adeudos a que se acerquen al municipio para que les hagan ofrecimientos de pago, con descuentos si cubren todo el año o solventan deudas históricas.

En entrevista, después de entregar la obra de cambio de red hidráulica en la calle Puebla, precisó que el ayuntamiento requiere del apoyo de los ciudadanos, pues con sus pagos, las arcas municipales contarán con recursos suficientes para la reparación de fugas, mantenimiento constante al sistema de bombeo y la red de distribución del municipio.

“Nopalucan ha tenido una mala cultura de no pago, pues recibimos el municipio con muchas demoras en el pago de agua potable y eso no es un tema reciente, pues administraciones pasadas han hecho hincapié en el tema, pero el pretexto es que no tenían el servicio adecuado”, refirió.

Por esa razón, dijo, su administración se ha concentrado en primero brindar resultados, entregar suministro sin demoras, para luego concientizar a la población para que pague su agua potable.

El costo del suministro del líquido vital es de 40 pesos mensuales, es decir, un peso con 30 centavos por día.

