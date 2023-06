Regidora de Axocomanitla denuncia violencia política

La quinta regidora de San Lorenzo Axocomanitla, Nayeli Juárez Ramírez denunció violencia política en razón de género ejercida por la directora de Planeación, Evaluación y Seguimiento, Daniela Jiménez Guarneros, por instrucciones del alcalde Horacio Tuxpan Sánchez.

A través de un oficio enviado al Congreso local, la representante popular dijo que en la sesión del 12 de mayo entregó el informe de sus actividades al secretario del ayuntamiento y les informó que sería Jiménez Guarneros quien evaluaría y calificaría si la información invertida era suficiente y acorde a sus funciones.

En otra sesión, comentó la regidora, la directora de Planeación manifestó que no le había entregado su informe, a pesar de que con antelación le presentó un oficio, el cual fue sellado por la funcionaria, como acuse de recibido por la puesta a disposición de la documentación.

Me señaló que ella solo obedece órdenes del presidente y del secretario, pues son sus superiores jerárquicos, pero esas acciones tienen la finalidad de exhibirme por el presunto incumplimiento a la ley, además, bloquea el desempeño de mi cargo como regidora, me genera faltas y observaciones por parte del Órgano de Fiscalización Superior, puntualizó.

Por todo ello, acusó violencia política en su vertiente del ejercicio y desempeño del cargo basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública, al ser exhibida en el pleno del Cabildo, junto con la tercera regidora Erika Flores Soriano.

A pesar de que la quejosa argumentó que contaba con un oficio sellado por la funcionaria municipal, el secretario del ayuntamiento refirió que el documento no tiene validez, pues solo tiene un sello y carece de rúbrica.

El presidente municipal me señaló que me dedique a mi comisión y que no crea que con la gestión que realizo no saldré observada por parte del OFS y hasta después de siete años debo responder por mi desempeño en el cargo, a pesar de que no manejo ningún recurso público, sentenció.

De esa forma, Juárez Ramírez aseveró que el presidente municipal, el secretario del ayuntamiento y la directora de planeación, la violentan y ejercen violencia política en su contra, por razón de género, además, involucran a otros funcionarios y subordinados.

La regidora al sentir que sus derechos políticos son trasgredidos, decidió entregar los informes personalmente al Congreso local.