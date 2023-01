Ofrece Celaya generar un ambiente de seguridad

La pregunta es contundente y la respuesta también: “secretario, ¿viene de vacaciones?”.

“Por supuesto que no, vengo a cumplir la encomienda de generar un estado más seguro”.

Así arrancó la entrevista con Ramón Celaya Gamboa, recién nombrado titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

A 72 horas de haber rendido protesta al cargo, el oriundo de Naucalpan de Juárez, Estado de México, se dice un apasionado por su formación policial de carrera, cuya experiencia hoy pone al servicio de la entidad.

¿Qué quiso decir exactamente cuando en su primer encuentro con la prensa declaró que no viene por seis meses o un año?

“Que estoy aquí para dar resultados y espero irme junto con la gobernadora Lorena Cuéllar cuando concluya su administración, en alrededor de cinco años, con la satisfacción de haberle servido a los tlaxcaltecas”.

El abogado de profesión, de 48 años de edad, y que cuenta con estudios de posgrado, se asume como incorruptible y por ello, advierte, no tolerará ningún acto de corrupción en detrimento de la sociedad en general; no obstante, también velará por los derechos de quienes ejerzan con honor su trabajo.

“Ser policía es un orgullo y en mi caso la mejor carta de presentación son mis anteriores cargos públicos y mi formación profesional”.

Varios actores políticos se pronunciaron durante casi dos meses para exigir su nombramiento y aquí le pregunto: ¿ahora sí tenemos secretario de Seguridad?

“Tenemos secretario y es alguien que siempre va a dar la cara por el Estado. Tlaxcala tiene hoy a un secretario que va a alzar la voz y será contundente para señalar lo que esté fallando”.

¿Será un secretario operativo o de escritorio?

“Nada de eso, aunque mi formación es en la academia, siempre me distingue mi trabajo de campo y me verán en los operativos, en la prensa, en la oficina, en la calle, en las delegaciones, en todas partes me van a ver, como ocurrió en el bloqueo carretero de Panzacola hace dos días, porque mi obligación es garantizar la seguridad y los derechos humanos de las personas, pero también el libre tránsito”.

Secretario, ya recibió un voto de confianza generalizado: ¿qué le dice a la sociedad tlaxcalteca?

“Que vengo a poner todo mi esfuerzo, mi conocimiento y mi experiencia al servicio de Tlaxcala para garantizar la seguridad de los ciudadanos en los 60 municipios”.

ABSOLUTO RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS

Ramón Celaya Gamboa definió que la Estrategia de Seguridad que diseñó y presentó durante su nombramiento no tiene razón de ser si no va de la mano del respeto irrestricto a los derechos humanos.

Es por ello que -sentencia- la Policía Estatal se conducirá con pleno respeto a los derechos humanos para salvaguardar la integridad de las personas, pero a la vez de los policías, quienes también cuentan con sus propias garantías.

“Los derechos humanos son una parte fundamental y ningún cuerpo policial puede concebirse si carece de una capacitación o conocimiento, para aplicarlos y creer en ellos porque no son una imposición, son una garantía”.

Al revelar el diagnóstico que tiene de la SSC, refiere que por ser Tlaxcala una entidad pequeña, cuenta con un cuerpo policiaco reducido; sin embargo, existe déficit de policías y eso hace que la entidad esté por debajo de la media nacional por habitante, con un total de mil 200 policías.

Empero, existe compromiso para que en este 2023 sea incrementada la plantilla a al menos mil 400 al cierre del año, sin contar administrativos, para que se refuercen las tareas específicas de cada agrupamiento.

PLANTEA CREAR ACADEMIA DE SEGURIDAD

Uno de los proyectos que a corto plazo plantea asentar el nuevo responsable de la seguridad en la entidad es la Academia de Seguridad, para capacitar a los policías en las competencias básicas de la función policial.

Es decir, el actual Instituto de Capacitación será transformado para que cuente con mayor infraestructura tecnológica, con profesores certificados, para que en un mediano plazo evolucione y se convierta en la Universidad Tlaxcalteca de Seguridad.

“Desde la Secretaria planteamos apoyar a las policías municipales de forma gratuita y orientarlos en cuanto a la certificación para que los exámenes de control de confianza no les cuesten, que el Gobierno del Estado los absorba”.

Confía en que si Tlaxcala tiene una policía cada vez más capacitada, con evaluaciones aprobadas y certificados de estudios, se podrá contar con un equipo que afronte las problemáticas de seguridad actuales.

Pero el funcionario ataja al decir que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es clara al decir que la seguridad pública es una facultad concurrente de los municipios, el Estado y la Federación.

De ahí que “si un presidente municipal dice que hay inseguridad en su demarcación porque el Gobierno del Estado no lo apoya, lo que voy a hacer es regalarle una copia de la Constitución para que la lea y asuma su parte, porque ellos no nos pueden dejar toda la responsabilidad, eso no solo es indebido políticamente, sino también jurídica y éticamente”.

EVITARÉ LINCHAMIENTOS

Al considerar que los amagos de linchamientos reflejan una conducta antisocial y que refleja la idiosincrasia de una comunidad en particular, Ramón Celaya advierte que evitará que en Tlaxcala se consuma un linchamiento más, como el ocurrido el pasado 10 de enero en Españita.

Para ello, echará mano del trabajo colaborativo con la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), para que las personas que sean detenidas por intentar privar de la vida a un ser humano, sea cual sea el argumento, sea procesado conforme a Derecho.

“Es un tema social que pasa por la parte política y de una idiosincrasia muy local… ni siquiera es jurídico ni policiaco, es algo que pasa por la operación política porque esos eventos se dan en el contexto de una comunidad lastimada, que fue olvidada por sus autoridades locales y la forma de desahogo es con la primera persona que se le pone enfrente”.

En este punto –ataja- las policías municipales tienen una alta responsabilidad, pero sin tapujos asevera que no solo en Tlaxcala sino en todo el país hay corporaciones débiles, carentes de capacitación y herramientas de trabajo.

“El primer respondiente en delitos del fuero común no es la policía estatal, sino la municipal y si los presidentes municipales no asumen su papel de ser el jefe de su policía municipal, le están fallando a su gente”.

COMUNICACIÓN CONSTANTE CON ALCALDES

El mando policiaco anticipó que en los próximos días se reunirá con los 60 presidentes municipales de la entidad para presentarse formalmente y delinear estrategias de acuerdo al contexto que vivan, además de dejar en claro que ellos son los responsables de sus respectivas corporaciones y no la Secretaría de Seguridad.

“Entendemos desde la SSC que no todos los municipios tienen los suficientes recursos para contar con una óptima corporación policiaca, pero si no buscan la certificación seguirán en las mismas condiciones; hay presidentes municipales que toman el tema con mucha seriedad el tema, pero otros no tanto”.

De hecho, recalca que la Federación destina suficientes recursos económicos a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública para la compra de uniformes, armas y patrullas, pero el único requisito es que sus policías aprueben los exámenes de control de confianza.

Pero al momento solo un 40 % del total de policías cumple con su certificación, lo que representa un mínimo avance que está por debajo de la media nacional.

“Los directores de seguridad o los presidentes municipales no solo saben que no tienen policías certificados, sino que los mantienen en actividades operativas sin contar con el perfil adecuado para sus funciones”.

Por ello, se inclina por el hecho de que se creen perfiles adecuados desde el reclutamiento a jóvenes de preparatoria que deseen incorporarse a la carrera policial, pero “pareciera que los reclutamientos se hacen al revés”.

LOS CAMBIOS SON NECESARIOS

Celaya Gamboa refirió que los cambios al interior de la dependencia son necesarios por dos motivos: el primero porque se ha demostrado que no existieron los resultados esperados, pero además porque los perfiles no son los idóneos.

Esos cambios estarán basados en méritos, capacidad profesional y antecedentes, los cuales serán paulatinos porque “yo no soy de la idea de correr por correr, soy de la idea de revisar expedientes de forma exhaustiva”.

Es así que si un mando policial no da resultados, será sustituido de manera inmediata, pero si incurren en malas prácticas serán dados de baja, si el sistema policial lo permite.

Al momento –dijo- el director de Seguridad Pública, Israel Rodríguez Montalbán, al igual que el director de Investigación, Rogelio Victoria Vera, fueron suplidos por gente del equipo que llega con el nuevo mando y cuentan con certificación.

Ramón Celaya adelanta que el resto de cambios de directores y jefes de departamento girará en la misma sintonía de la evaluación y si no cumplen con los parámetros serán removidos de esos cargos de confianza.

40 por ciento del total de policías cumple con su certificación, lo que representa un mínimo avance que está por debajo de la media nacional

1,200 policías es la plantilla actual con que cuenta la entidad

*Con información de Moisés Morales