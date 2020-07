Peluquerías, a punto de quebrar

Prestadores de servicios como estéticas, barberías y peluquerías en Tlaxcala, operan desde hace 80 días a menos del 40 %, la causa del coronavirus que provoca la enfermedad del Covid-19 lo ha dejado sin dinero y con deudas por el pago de rentas.

“La vamos pasando, aunque sea para ir comiendo, nuestros clientes no vienen por termos a un contagio de la enfermedad viral”, expresó Petronilo Sánchez Ruiz, dueño de la peluquería ubicada en el centro de Apizaco.

Don Petros, como le dicen,, expuso que durante la cuarentena por la letal enfermedad que afecta a todo el mundo, “no cerramos, aquí la pasamos diario, trabajando y con la bendición de Dios porque nuestro personal se protege y protege a los clientes en cada corte”.

“(Con el corte de cabello) nos encargamos de que salgan menos feos y más limpios, aquí si no se trabaja, no se gana y no hay economía”, expresó el hombre de 65 años.

Mencionó que en el local de Apizaco ha trabajo 20 años de los 50 en servicio “aunque sea poquito pero todos los peluqueros llevan algo a su casa, aunque estamos endeudados por las rentas y por eso solicitamos apoyos del gobierno de la República”.“Si no trabajamos no ganamos, no tenemos economía”.

Afirmó que han seguido todos los protocolos para evitar contagios del Covid-19 y “usamos cubrebocas, tenemos gel antibacterial, alcohol, jabón y agua para lavarse las manos”.

Dijo que da gracias a Dios que van sobrellevando la enfermedad, “tomando precauciones para no contagiarse y esperemos que esto pronto termine para regresar a la nueva normalidad”.

