Pide activista a la gobernadora intervenir para impedir matrimonio infantil en Oaxaca

Durante la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la activistas y bailarina originaria de Oaxaca, Aleida Ruíz Sosa, pidió la intervención de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros para impedir matrimonio infantil en su estado natal.

Local Camila Ángela es curandera tradicional “por don divino”

Aleida Ruiz es una adolescente de 17 años que en diciembre pasado fue galardonada, por segundo año consecutivo, con el Premio Internacional de los Niños por la Paz, organizado por la fundación Kids Rights.

Entérate:➡️ Indígenas combinan su profesión y sus raíces; luchan por inclusión

En el auditorio de Acxotla del Monte, en San Luis Teolocholco, en donde participó para hablar de las distintas violencias que vulneran los derechos de las niñas, niños y jóvenes, contó que una niña de 14 años fue vendida a un señor por 500 pesos, un cerdo y un guajolote.

Aleida Ruiz pidió a Cuéllar Cisneros hacer un respetuoso llamado a su homólogo, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa. | Mizpah Zamora

Añadió que la menor no tiene un acta de nacimiento, no va a la escuela y que al momento no ha obtenido ayuda de nadie para librarse de ese matrimonio forzado.

Municipios En Tlaxcala, preservan mujeres la cultura indígena

"La única que ha tenido es de ella, ella misma se ha ayudado porque ella ha escapado de ese entorno, pero necesita muchísima ayuda", indicó.

Por eso, pidió a Cuéllar Cisneros hacer un respetuoso llamado a su homólogo, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, para que averigüe, repare y sancione el daño que se le ha hecho a la niña.

Los detalles:➡️Día Internacional de los Pueblos Indígenas | Persiste discriminación a los pueblos indígenas

"Es importante redoblar esfuerzos a fin de garantizar que los derechos de las niñas, niños y adolescentes sean respetados, y no sean condenados a la mortalidad materna, a la unión forzada, a la trata de personas o a los feminicidios", finalizó.

TE RECOMENDAMOS: ⬇️

Doble Vía Conoce a los personajes históricos que dieron el nombre a las calles de la capital tlaxcalteca

Cultura Seleccionan a De Atltzayanca para festival en Xcaret