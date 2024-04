Reconoce The International Parliament of Education a docente tlaxcalteca Juan Mendiola

“Para mí, un maestro no solo enseña, sino que inspira a sus estudiantes y también se compromete con su comunidad, lo cual es muy importante al buscar formas innovadoras de enseñar y aplicar ese conocimiento para crear una sociedad más justa y humana”, expresó el profesor Juan Mendiola Argüelles tras ser reconocido en el Senado de la República por The International Parliament of Education por su participación en la elaboración del libro “Grandes experiencias de docentes extraordinarios”.

En entrevista para El Sol de Tlaxcala, resaltó que fue el único docente tlaxcalteca que logró participar como coautor de ese libro, el cual fue integrado por 100 profesores de todo el Continente Americano, a través de una convocatoria emitida en el 2023 a nivel internacional para participar como coautores de los tres volúmenes de esta edición que pretende apoyar en diferentes rubros educativos.

Lo anterior, explicó, gracias a un ensayo sobre la historia del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyte) y sus vivencias en dicha institución.

“Mi trabajo consistió en elaborar un ensayo acerca de la historia del Cecyte, desde cómo surge, el desarrollo que ha tenido a lo largo de estos años y mi paso por diferentes planteles, además de los desafíos que enfrenté también”, recalcó.

Señaló que el reconocimiento le fue entregado después de ser evaluado por un grupo de expertos de diversos países y que fue ahí donde seleccionaron a otros docentes de Argentina, Estados Unidos y varias naciones más.

SU COMPROMISO ES CON LOS ALUMNOS

En su experiencia, Mendiola Argüelles aseguró que su compromiso es con los alumnos, con el objetivo es compartir conocimientos y toma de decisiones para que tengan un proceso de aprendizaje profundo.

Además, resaltó que en su trayectoria se ha encontrado con profesores que están dispuestos a aprender nuevos métodos, que tienen perspectivas multiculturales y siempre buscan aprender cosas nuevas para transmitírselas a sus alumnos.

Señaló que el movimiento de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas (Steam) es justo para que los estudiantes aprendan de esas disciplinas, de ahí que él es impulsor de este método y, gracias a ello, fue reconocido por su labor y seleccionado como el único docente del estado para participar en la elaboración de ese libro.

En su andar docente, Mendiola Argüelles resaltó el trabajo de todos los profesores que innovan con sus estudiantes, además de que el director general del Cecyte, Norberto Cervantes Contreras, es una persona con una visión innovadora y comprometida, pues trabaja en equipo para construir mejores métodos de enseñanza.

EN JUNIO

Por otro lado, indicó que en junio representará a Tlaxcala en el concurso nacional de prototipos didácticos, que integra el movimiento STEM, pero no solo como la resolución de problemas, sino de reflexión y práctica de valores para tener mejores estudiantes y seres humanos que se preparan para enfrentar los desarrollos, además de que trabajan juntos para construir sistemas brillantes donde pueden edificar a una mejor sociedad.

EL APUNTE

