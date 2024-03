Rosario Texis, de voluntaria a defensora de las mujeres tlaxcaltecas

Rosario Texis Zúñiga, actualmente directora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser), pasó de ser una joven que hacía voluntariado en la universidad a una de las máximas defensoras en Tlaxcala de los derechos de las mujeres.

Local Reforman ley para impulsar la prevención y atención de las enfermedades bucales

Con 14 años de trayectoria en el activismo, principalmente para garantizar el respeto de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y que puedan acceder a un aborto seguro, se autodefine como una mujer que lucha, que transforma y que repercute de manera positiva en la dinámica de la sociedad tlaxcalteca.

➡️ Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

En esa casi década y media de luchar e incidencias ha enfrentado de todo: desde la suma de voluntades de mujeres sororas a su proyecto de vida y trabajo, hasta cierres de puertas, bloqueos de sus iniciativas, gobiernos autoritarios y de derecha e incluso llamadas intimidatorias y amenazas para atentar contra su vida.

NADA NI NADIE LA DETIENE

Local Queremos seguir tejiendo para una sociedad mucho más justa y equitativa: Ddeser

Rosario Texis está convencida de que el activismo y la sociedad civil son el camino ideal para lograr que, en algún momento no muy lejano, las autoridades hagan una política diferente que realmente incluya estrategias que sean sensibles a las demandas y necesidades de las mujeres.

No dejes de leer: ➡️ Agresiones sexuales motivan los abortos

Por el momento, confiada en que las cosas en un futuro serán diferentes, lamenta que Tlaxcala atraviese por una administración complicada que tenga a la entidad estancada en lo que al respeto de los derechos se refiere.

En entrevista con El Sol de Tlaxcala, la también académica e investigadora habla de la importancia que tiene el hecho de que los gobiernos reconozcan los problemas vigentes en Tlaxcala como la trata de personas, la violencia en diversas modalidades y la carencia a servicios de salud dignos y seguros.

Sin embargo, de forma específica, habla de la despenalización del aborto, que fue una de las primeras luchas que enarboló; de la misma forma del combate de embarazos en adolescentes y niñas, sobre todo en comunidades marginadas en donde predominan arraigadas costumbres que lo alimentan, como el machismo.

Entérate: ➡️ En Tlaxcala no aminora el embarazo infantil

En la charla, recuerda que en 2015, junto con el equipo de Ddeser y el respaldo de mujeres, fue posible no solo ampliar en Tlaxcala las causales para permitir el aborto legal, sino que fue un momento en el que evitaron un retroceso porque los diputados locales buscaban reducirlas a dos, cuando había tres.

Municipios En la capital, fortalecen prevención de embarazos juveniles

SU TRAYECTORIA

Aunque actualmente es una defensora e investigadora consolidada que ha llegado a los lugares más alejados del estado para hablar de la prevención del embrazo, pero también del acceso al aborto seguro cuando está en peligro la vida de la mujer o cuando se trató de una violación –por ejemplo- los inicios de Texis Zúñiga fueron cuando era estudiante.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Cuenta que la invitaron a hacer voluntariado en Ddeser y aceptó al percatase que en su contexto familiar y de comunidad había desigualdades entre hombres y mujeres que en ese momento no sabía exactamente como se llamaban, pero que sabían que debían combatirse.

Menciona que al cumplir 20 años la invitaron formalmente a trabajar en Ddeser para acompañar a la entonces titular de la organización civil, y acepta ser la segunda de a bordo porque le permitía trabajar y estudiar.

Relata que tiempo después de haber ingresado a laborar, la entonces directora de Ddeser fue despedida y en ese momento, en enero de 2010, ella asume las riendas de una de las organizaciones civiles más importantes en Tlaxcala.

Lee más: ➡️ Ddeser Tlaxcala capacita contra la violencia sexual

Local Familiares de tlaxcaltecas víctimas de feminicidio intercambian experiencias

Yo no tenía todavía el título como licenciada y les dije: si ustedes me aceptan yo no tengo ningún problema, me parece bien, voy a asumir la responsabilidad, comparte.

Sin siquiera pensarlo, dice, en febrero de 2010 se enfrentó a la prueba más difícil como directora de la asociación, pues inexperta, con una mínima estructura, sin apoyo de otras organizaciones civiles, con apenas 20 años de edad y siendo todavía estudiante de la licenciatura le tocó iniciar la lucha contra la iniciativa de protección de la vida desde la concepción, contraria completamente a la protección de los derechos reproductivos de las mujeres.

Local Persisten deudas para garantizar acceso libre y sin violencia de las mujeres al Poder

Menciona que en ese escenario buscó entrevistarse con los diputados locales para echar atrás la propuesta e incursionó en la organización de marchas y protestas pacíficas para ser escuchadas. La primera vez fue frente al Congreso local en donde algunas tlaxcaltecas, apoyadas de mujeres de Puebla y la Ciudad de México, se manifestaron con disfraz para proteger su identidad.

Continúa leyendo: ➡️ Estancada, ley para despenalizar el aborto en Tlaxcala

“Con todos los argumentos logramos parar la iniciativa y, sobre todo, porque fue la primera vez que vieron afuera del Congreso local a aproximadamente 100 personas que protestaban en contra de una propuesta”, destaca.

Sin embargo, indica que en 2013 las cosas cambiaron cuando una nueva iniciativa pretendía eliminar un derecho ya ganado: a abortar cuando la vida de la mujer está en peligro de muerte y cuando puede sufrir un daño grave a su salud.

Explica que con el acompañamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos impusieron una acción de inconstitucionalidad y de la mano con un grupo de abogadas retomaron la lucha que desembocó, en 2015, en el aumento de causales para que las mujeres puedan abortar: cuando el producto presente alteraciones genéticas o congénitas graves, cuando sea producto de una violación o por inseminación artificial.

➡️ Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

Local El 40 % de funcionarios ejerce violencia contra mujeres, estima Ddeser

Pero, aclara, lograr esas ampliaciones significó una serie de enfrentamientos con la Iglesia católica, en un estado mayoritariamente conservador, que en una ocasión reunió a cientos de feligreses que protestaron contra la despenalización del aborto, pero movidos por una visión diferente a lo realmente buscaba Ddeser.

En ese momento nosotros lo único que queríamos era que se regresaran las causales ya existentes y aumentar la causal por malformaciones congénitas y genéticas graves, detalla.

Satisfecha por lo que hasta el momento han logrado desde el activismo, la investigadora resalta que esa fue la primera gran iniciativa que impulsaron ante el Congreso de Tlaxcala, un trabajo hecho desde la asociación.

Local El 40 % de funcionarios ejerce violencia contra mujeres, estima Ddeser

Más información: ➡️Violación, principal motivo de abortos: Ddeser

Sin embargo, precisa que es solo una parte de una incansable labor de 14 años de lucha que también incluye la prevención y el combate del embarazo adolescente que, en Tlaxcala, se ha convertido en un importante tema de salud público que no ha sido atendido.

Y ante una negatividad de las autoridades y gobiernos en turno para garantizar ese derecho, Texis Zúñiga opta por llevar a las comunidades marginadas información responsable, métodos anticonceptivos y pláticas para el disfrute de la sexualidad.

Además, la activista también ha trabajado para consolidar proyectos e iniciativas de otros grupos, como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, reformas para castigar y erradicar el feminicidio y la violencia en todas sus modalidades, por ejemplo.

Te puede interesar: ➡️ Ha logrado Ddeser incluir los derechos reproductivos en la agenda pública, dice directora estatal

Como sociedad civil no tenemos muchas atribuciones, estamos, quizá, al margen, pero sí podemos hacer un llamado y podemos vigilar que las instituciones se conduzcan en apego a lo que marca la ley, expresa.

Análisis Resiliencia | Desigualdad de género en anticonceptivos

A 14 años de haber iniciado su labor en Ddeser ve una sociedad civil diferente y fuerte, es testigo de avances y cambios y transformaciones importantes, y aunque ha sacrificado algunos momentos y cuestiones personales sabe que, al convertirse en defensora de las minorías, eligió el mejor camino.

Llegar a las comunidades ha sido de lo más satisfactorio pues es donde realmente llega la ayuda que necesitan las personas, y prefiero hacerlo de esa forma porque si no cambia desde arriba yo sé que desde abajo podemos hacerlo, afirma.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Rosario Texis es trabajadora Social de formación, maestra en Ciencias Sociales y doctora en Educación. Tiene estudios de especialidad en género, sexología educativa y en atención a las violencias.