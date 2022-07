Se complica situación laboral de burócratas, por falta de toma de nota del "7 de mayo"

La falta de pago en algunas prestaciones y el despido, son algunas de las complicaciones que atraviesan los burócratas del Sindicato de los Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios y Organismos Descentralizados del Estado “7 de Mayo”, en estos meses.

Local Reinauguró gobernadora Lorena Cuéllar Casa Club para el Bienestar del Jubilado y Pensionado en la capital

Fue el pasado 25 de mayo cuando los sindicalizados realizaron su votación para elegir a los nuevos representantes del Comité Ejecutivo y de Vigilancia, luego de que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje anuló la toma de nota de ambos comités en su sesión extraordinaria del pasado nueve de mayo en el juicio laboral 59/2021-C y por mayoría de votos declaró procedente la cancelación de la toma de nota del 13 de febrero de 2020 y la ampliación de periodo de gestión del actual Comité Ejecutivo 2020-2026.

Entérate:➡️Emite base trabajadora convocatoria de renovación del Sindicato “7 de Mayo

De hecho, el sindicato también atraviesa por divisiones de la base trabajadora, porque el pasado 10 de junio el grupo opositor celebró una asamblea para seleccionar a un nuevo Comité de Vigilancia Electoral, órgano que estará encargado de emitir una nueva convocatoria para la elección de la dirigencia.

Local Desiste Poder Judicial de tope en gastos médicos, tras protesta

Fue en las instalaciones del Centro de Convenciones de la capital del estado, y con un quórum de mil 949 miembros activos del sindicato, que los burócratas avanzaron en el proceso para elegir a su dirigencia.

No dejes de leer:➡️En el Sindicato "7 de Mayo" apresuran trámite para toma de nota

Pero hay casos en los centros de trabajo donde registraron complicaciones para concretar las prestaciones a las que tienen derecho, según sus contratos.

De hecho, el pasado cuatro de julio empleados del Poder Judicial protestaron para exigir respeto a sus derechos laborales, dentro de ellos el tema de los gastos médicos, pues el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) fijó un tope de 60 mil pesos al año por cada uno de los trabajadores de base y sus dependientes económicos, hecho que molestó a los sindicalizados.

Te recomendamos:➡️Celebran elección en sindicato “7 de Mayo”

En el caso de los trabajadores del TSJE, también demandaron el pago de horas extras, ya que argumentaron que muchos se quedan a laborar dos o tres horas más sin ninguna remuneración extra.

Al respecto, Enrique Escobar Cortés, virtual secretario general del Sindicato “7 de Mayo”, admitió que reportan varios problemas con los agremiados porque los centros de trabajo, principalmente en los municipios, no están respetando las prestaciones, cuando está marcado en el contrato de trabajo en favor del empleado.

Local Protestan más de 250 sindicalizados del “7 de Mayo” para exigir pago de prestaciones

Continúa leyendo:➡️Edgar Tlapale ya no es líder del Sindicato “7 de Mayo”: Tribunal de Conciliación y Arbitraje

Sí hay varios problemas con mis compañeros sindicalizados, se va complicando su situación cada vez más, en algunos municipios no les han pagado las prestaciones que marca el convenio que se tiene pactado, ellos alegan que no hay toma de nota y por eso no pagan las prestaciones.

Reconoció que mientras no exista toma de nota los empleadores no podrán pagar la cuota sindical, pero los trabajadores sí deben recibir su salario porque cumplen con su jornada laboral. En el caso de los municipios hubo despidos en mayo en ayuntamientos como Huamantla, Zacatelco y Yauhquemehcan.

Lee también:➡️Elige "7 de Mayo" otro Comité de Vigilancia

Hay varios municipios que pagan la quincena, pero otras prestaciones no las dan. En el Tribunal teníamos un bono, no lo pagaban, lo retrasaron, a parte los gastos médicos fue más la problemática. Los compañeros se organizaron para protestar.

Refirió que hicieron todo el proceso para solicitar al TCyA la toma de nota, pero todavía no tienen una respuesta oficial, lo que les perjudica porque no tienen legalidad los Comités Ejecutivo y de Vigilancia.

No te pierdas:➡️Tribunal destituye al Comité de Vigilancia del "7 de Mayo"

Asimismo, dijo que entre el gremio se organizan para hacer roles de atenciones y tener las instalaciones del sindicato abiertas y dar la atención a sus compañeros, pues oficialmente todos deben estar laborando en los lugares que les corresponden, mientras no exista la validez de la toma de nota.

Enrique Escobar Cortés, virtual secretario general del Sindicato “7 de Mayo”, admitió que reportan varios problemas con los agremiados porque los centros de trabajo, principalmente en los municipios, no están respetando las prestaciones.

LEE MÁS: ⬇️

Local El SNTE, a favor de cumplir con el calendario escolar

Local Elige "7 de Mayo" otro Comité de Vigilancia