Se deslindan síndicos de reprobación de cuentas públicas

Ya que no reciben la totalidad de la cuenta pública municipal para validarla, la Asociación de Síndicas y Síndicos de Tlaxcala deslindó totalmente a sus integrantes de la reprobación de las cuentas públicas de 2022, manifestó la presidenta de ese organismo, María Luisa Marina Aguilar López.

En entrevista, aseguró que los representantes legales de las comunas ya informaron al Órgano de Fiscalización Superior (OFS) para evitar caer en una responsabilidad muy fuerte, pues al no contar con el complemento de la cuenta les es imposible validarla. De igual forma, la también síndico de Apizaco señaló que de los 16 municipios que reprobaron su cuenta pública, los síndicos ya informaron al OFS que no decidieron firmar la cuenta por la falta de documentación, pues únicamente les entregan estados financieros “y así no es posible validar una cuenta”.

El que no den un complemento es una justificación para deslindarse de la reprobación de la misma y para no firmar, pues dicen que se gastaron 10 pesos, pero no dicen en qué, entonces cómo validamos esa cuenta alegó.

Por otro lado, reveló que ha buscado el contacto con los diputados para el parlamento abierto sobre las atribuciones de los síndicos, pero hasta el momento no lo han logrado, aunque seguirán insistiendo.

Recordó que existen iniciativas de los legisladores para fortalecer su figura, pero no en el sentido que ellos señalan, pues, aunque la finalidad es la misma, tienen diferentes rumbos, pues son vulnerados.

Asimismo, señaló que varios de los síndicos presentan discrepancias con los alcaldes, aunque no dijo una cantidad, de ahí que le han apostado a la capacitación y profesionalización en las diferentes áreas, sobre todo lo que conlleva la cuenta pública, que es lo que más les aqueja.

Mensualmente los síndicos reciben capacitación con miras a que ejerzan su derecho ante los presidentes y puedan cumplir su labor de la mejor manera.