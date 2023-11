Se mantiene Tlaxcala sin casos activos de Coxsackie

Por el momento la entidad se mantiene libre de casos de la enfermedad de manos, pies y boca, causada por el virus de Coxsackie, que afecta sobre todo a menores de cinco años de edad, provocándoles llagas dolorosas en la boca y sarpullido.

Local Hipertensión sigue dañando a población tlaxcalteca

Sigue leyendo: ➡️Descartan casos de Coxsackie en escuelas de Tlaxcala

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Salud del estado, Rigoberto Zamudio Meneses, en lo que va del año han detectado 180 casos, que significa una incidencia baja en Tlaxcala si se toma en cuenta el número de población que tiene menos de 5 años, y cuyos casos representan apenas el 1 %.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Contó que el caso más reciente fue registrado hace aproximadamente dos semanas en un preescolar ubicado al sur del estado, por lo que pusieron en aislamiento a 25 niños para controlar el brote.

Tras explicar que la transmisión del virus es vía aérea y por contacto, dijo que ese virus no se considera de gravedad puesto que no causa la muerte, pero aclaró que sí genera una gran transmisión, y si no es controlado un brote se extiende a toda una escuela.