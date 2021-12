Sin sanciones para personal educativo por ausentarse: Homero Meneses

Aunque podemos administrativamente imponer sanciones, ningún trabajador de la educación será penado por ausentarse de las escuelas este lunes, sostuvo el titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado y director de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (Sepe-Uset), Homero Meneses Hernández.

Lo anterior, después de que la dirigencia de la Sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) difundió, a través de sus redes sociales, que había logrado que el 13 de diciembre fuera reconocido como día oficial inhábil, de ahí que no habría labores.

Sin embargo, también a través de las redes sociales de la propia Secretaría, la dependencia emitió un comunicado donde aclaró que no reconocía este día como festivo, de ahí que las clases y actividades administrativas dentro del complejo educativo se llevarían a cabo normalmente.

En este sentido, el funcionario estatal señaló que el tema fue con la dirigencia sindical, “pero aquí aplica la frase del presidente Andrés Manuel López Obrador, de nada por la fuerza todo por la razón, de ahí que las escuelas que hayan decidido no asistir no habrá ningún tipo de consecuencia legal, y podríamos levantar faltas y aplicar descuentos, no es el caso, esta dependencia no ha de ser autoritaria ni haremos valer la autoridad a través de la fuerza, sino a través del diálogo”.

Eso sí, puntualizó que fue alrededor del 40 % de loss mil 335 mentores que decidió no laborar este lunes, pero el resto sí se presentó a laborar normalmente, aunque reiteró que el 13 de diciembre no es día inhábil oficial.

Finalmente, Meneses Hernández reiteró que siempre ha habido acercamiento con el líder de la Sección 31, Cutberto Chávez de la Rosa, y siempre estará disponible para reunirse con él, ya que la comunicación es la única forma de construir confianza.

