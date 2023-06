"Tlaxcala con Marcelo Sí" promete anteponer unidad de Morena; suman simpatizantes de otros partidos

La unidad del partido ante todo, independientemente de quien resulte electo como candidato presidencial, fue lo que prometieron integrantes de la "Coordinación en Tlaxcala con Marcelo Sí".





Está mañana en conferencia de prensa, tlaxcaltecas que forman parte las comisiones de esa Coordinación refrendaron su respaldo al exjefe de Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard Casaubón, y confiaron en que será "la corcholata" electa del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Encabezados por Carol Antonio Altamirano, enlace en Tlaxcala de Marcelo Ebrard, solicitaron "piso parejo" a quienes mañana definirán la convocatoria para la selección del coordinador o coordinadora nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación 2024-2030, para definir una candidatura que tenga una trayectoria, que haya dado los mejores resultados y que además tenga las mejores propuestas, cualidades que, aseveraron, recae en Ebrard Casaubón.





Acompañado de Sue Nava, excandidata del Partido Revolucionario Institucional a la alcaldía de Yauhquemehcan; de José Luis Guzmán, excandidato a la alcaldía de Zacatelco por el Partido Socialista y, entre otros, de Gisela Santacruz Santacruz, exsecretaria de Comunicaciones y Transportes, destacó que fue Ebrard quien solicitó que la elección fuera a través de un proceso interno del partido y que ha sido el único aspirante que ha renunciado a su cargo.





"Venimos aquí a expresar nuestro respaldo previo al Consejo Nacional... En diciembre envió una carta al presidente del partido para solicitar que fuera la estructura partidista quien estableciera reglas claras para la realización del proceso interno de Morena, y de eso será la sesión de mañana del Consejo Nacional", expresó.





Tras confiar en que mañana quedarán establecidas reglas claras transparentes para la designación de la candidatura, hizo un llamado a los consejeros nacionales a ser garantes de la unidad y que lo que mañana sea decidido este basado en el consenso y el acuerdo, por ejemplo, en la elección de las empresas encuestadoras, para que sean profesionales y que lo hayan demostrado en la práctica.





El coordinador estatal también demandó dejar atrás las viejas prácticas en contra de las que siempre ha luchado, y a los morenistas que actualmente ocupan un cargo público les solicitó no usar recursos públicos para promocionar a nadie.





EBRARD ES LA MEJOR OPCIÓN





Al ser cuestionado sobre las ventajas de Marcelo Ebrard sobre sus adversarios morenistas, indicó que con él habrá continuidad en el cambio, que permanecerán los programas sociales y sobre todo la política de no robar, no traicionar y no mentir al pueblo.





Añadió que posee más de 40 años en el servicio público y 20 de la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador, tiempo en el que ha sido secretario general de Gobierno, actor importante en la mediación con el EZLN, impulsor de un programa de vivienda para hacer frente a los estragos del sismo del 85, secretario de Seguridad y de Desarrollo Social.





Indicó que como Jefe de Gobierno dió continuidad a los programas y obras de López Obrador, creó propios, reorganizó a los vendedores ambulantes en el Zócalo capitalino y hasta recibió reconocimiento como mejor alcalde del mundo. Al frente de la Cancillería hizo las negociaciones para obtener las vacunas contra Covid-19 para los mexicanos.





Y al destacar lo anterior, negó que el tema de la Luna 12 del Metro (construida cuando fue Jefe de Gobierno) influya de forma negativa porque "en todas las investigaciones ha salido bien y no hay ningún problema con eso".