Tlaxcala enfrenta carencia a la alimentación nutritiva

En Tlaxcala, unos 445 mil habitantes que representan el 32.9 % de la población total, enfrenta carencia para acceder a la alimentación nutritiva y de calidad, reveló el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Señaló que en 2020, 17 de las 32 entidades presentaron un aumento en este indicador, en el caso de Tlaxcala, pasó de 24.3 % a 32.9 %, mientras que en Puebla fue de 24.5 % a 30.8 %.

El Coneval indicó que a nivel nacional, entre 2018 y 2020, el porcentaje de la población con carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad se mantuvo en niveles similares al pasar de 22.2 % al 22.5 %.

Respecto a la pobreza, el Coneval señaló que en ese mismo periodo, en 19 de las 32 entidades federativas se observa un aumento en el porcentaje de la población en situación de pobreza.

Citó que las tres entidades que mostraron el mayor aumento en este indicador fueron Quintana Roo que pasó del 30.2 % al 47.5 %, Baja California Sur del 18.6 % a 27.6 % y Tlaxcala del 51 % a 59.3 %.

Respecto a la población con pobreza extrema precisó que 26 de las 32 entidades federativas mostraron un aumento de la población en situación de pobreza extrema están Tlaxcala del 3.3 % a 9.8 % del millón 342 mil 977 habitantes, Quintana Roo del 3.8 % a 10.6 % y Yucatán del 6.5% a 11.3 %.

El Coneval también precisó que Tlaxcala mejora en abatir el rezago educativo, servicios a la salud y acceso a la seguridad social, además, el gobierno corrige en el suministro de servicios básicos como drenaje, energía eléctrica y agua potable.

TRES MUNICIPIOS CON EXTREMA POBREZA

Tequexquitla, San Pablo del Monte y Mazatecochco -donde habitan 111 mil 612 personas- viven en situación de pobreza extrema, de acuerdo con el Informe de Pobreza y Evaluación 2022, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los indicadores considerados fueron rezago educativo, carencias por acceso a los servicios de salud, seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y la alimentación.

LENTO AVANCE

Para mejorar la nutrición de la población más vulnerable en diferentes comunidades, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) instaló 10 comedores comunitarios bajo el programa “Unidades de Bienestar para Tu Nutrición en Tlaxcala”.

Los comedores estás situados en El Carmen Tequexquitla, Contla, Chiautempan, Xaloztoc, Tlaxcala, Terrenate, Calpulalpan, Ixtacuixtla, Nativitas y San Pablo del Monte. Sin embargo, en Mazatecochco, considerado por el Inegi uno de los tres municipios con pobreza extrema, no se cuenta con este servicio de alimentación a la población.

En el más reciente informe, el DIF indicó que seis mil 663 madres con hijos menores de 18 años, -que viven en situación de pobreza y abandono- son arropadas por el gobierno estatal al recibir alimentos a bajo precio y una tarjeta electrónica para adquirir productos de la canasta básica.

Así, para abatir el rezago social que permea en las comunidades consideradas de alta marginación en los 60 municipios, el gobierno transfiere mil pesos mensuales a cada madre de familia.

Este es un modelo nacional contra el hambre en el que autoridades estatales y municipales de Tequexquitla y San Pablo del Monte se unen para llevar alimentos a la población a bajos precios.

En junio se cumplió un año de que opera el programa y prepara al día 48 mil comidas nutritivas, saludables para mujeres, adultos mayores, infantes y personas con discapacidad

EN TEQUEXQUITLA

En El Carmen Tequexquitla unos 400 adultos mayores, madres e infantes reciben el beneficio de comida caliente nutritiva.

Solo pagan 15 pesos por ración proteica -a base de carne, soya, harinas, verduras tortillas y agua de sabor- para abatir la desnutrición infantil en comunidades que forman parte de la cruzada estatal contra el hambre.

El horario de atención es de 11:00 a 16:00 horas de lunes a sábado, antes del mediodía las familias ingresan al comedor.

En Tequexquitla trabajamos para dejar la pobreza, en la colonia Mazatepec se han invertido ocho millones de pesos, recursos federales para la perforación de un pozo de agua que atiende a unos 10 mil habitantes donde había desabasto, tenemos dos lecherías Liconsa y el comedor comunitario, el bienestar bien lento

, escribió en su cuenta de Facebook la alcaldesa de Tequexquitla, María Araceli Martínez Cortés.

EN SAN ISIDRO HAY DISCAPACITADOS SIN APOYOS

En San Isidro Buensuceso, municipio de San Pablo del Monte, la problemática social que se vive desde hace 20 años es el desabasto de agua potable.

“Tenemos que comprar el agua en pipas, vivimos en lugares muy altos en donde el agua de los pozos está escasa y llueve poco”, denunció Luciano Romero Arce, vecino de la calle Juárez de esa comunidad.

Agradeció que la Secretaría del Bienestar le haya tramitado el apoyo del Programa Bienestar para los Adultos Mayores a su madre que está enferma de diabetes y ha perdido la vista.

Estamos muy contentos con el apoyo para personas con discapacidad, son dos mil 900 pesos, mil 450 mensuales que sirven para alimento de mis dos hijos, pues tengo la enfermedad de la poliomielitis que no me deja caminar, pero así trabajo en la costura, para no pasar hambres, enfatizó.

No obstante, señaló que hay personas con discapacidad que no tienen el apoyo porque no cuentan con su acta de nacimiento en orden.