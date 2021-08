Policías de Ixtacuixtla recuperan unidades con reporte de robo

En menos de 24 horas, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ixtacuixtla, recuperaron dos unidades que fueron robadas por sujetos armados y abandonadas en diferentes puntos de dicha demarcación.

El primer hecho ocurrió el pasado 13 de agosto sobre la autopista Tlaxcala-San Martín Texmelucan, donde en un paradero ubicado a la altura de la comunidad de “El Porvenir” se encontraba un tractocamión aparcado. No obstante, al hacer una revisión a la cabina no se halló indicio alguno del chofer por lo que procedieron a ingresar los datos al sistema, que arrojó que tenía reporte de robo vigente. Empero, la caja que iba acoplada al tractocamión no fue localizada en el lugar.

La cabina perteneciente a la empresa “Flova Logística” marcada con el número 05 y de la marca Kenworth, fue devuelta a sus propietarios después de que el área jurídica de la empresa comprobara que era de su propiedad.

Asimismo, la mañana de ayer, uniformados ubicaron una unidad repartidora de cigarros que estaba abandonada en la comunidad de San Antonio Tecoac.

Lo anterior se derivó de un reporte hecho por ciudadanos que indicaron la presencia de un vehículo entre terrenos de labor, y que al preguntar entre los pobladores se constató que no era propiedad de ninguno de ellos.

Más tarde, los uniformados tomaron conocimiento y supieron que el automóvil, tipo Gol, había sido despojado a un hombre, quien fue abandonado kilómetros más atrás por sujetos desconocidos y deambulaba por calles aledañas tratando de encontrar el coche de su empresa.

Por último, las autoridades reportaron que no hubo personas detenidas y en el último caso exhortaron a la parte afectada interponer su denuncia ante las instancias correspondientes para sentar un antecedente.

Foto: Rommel Pichardo | El Sol de Tlaxcala





2 unidades (tractocamión y un vehículo particular) fueron ubicadas y devueltas a sus dueños por elementos de la Policía Municipal de Ixtacuixtla

