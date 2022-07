Reporta SSC saldo blanco en Operativo Luciérnaga 2022

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reporta saldo blanco en lo que va del Operativo Luciérnaga 2022, ya que no se han registrado incidentes graves que pongan en riesgo la integridad física de quienes visitan los bosques de Nanacamilpa y Calpulalpan para disfrutar del avistamiento.

Local En temporada de luciérnagas también puedes disfrutar de luces flotantes

El titular de la SSC, Raúl Ruiz García detalló que se implementaron dispositivos de seguridad y vigilancia en las instalaciones del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 134, en el Monumento de Mariano Arista, donde se ubica la Caseta Turística, El Águila, La Soledad, Hacienda de San Bartolomé del Monte y la Unidad de Servicios Básicos, considerados puntos estratégicos para apoyar a las y los turistas por ser entradas de accesos para los diferentes centros de avistamiento.

Te recomendamos:➡️Tras dos años de pandemia, repuntará turismo con las luciérnagas

Foto: Cortesía | Gobierno del Estado

Sobre ello, se tiene registrado hasta el corte del día martes 6 de julio un aproximado de 14 mil 650 visitantes, así como un ingreso de 3 mil 454 vehículos y se brindaron seis apoyos a la ciudadanía de primeros auxilios, sin que se requiriera atención hospitalaria.

Asimismo, no se han detectado hechos delictivos; sin embargo, se pide a la ciudadanía visitante y a los habitantes reportar al servicio de emergencias 911 cualquier anomalía, ya que el compromiso de la SSC es salvaguardar y garantizar la paz social en el estado y de quienes los visitan y habitan.

No te pierdas:➡️Expertos de la UATx monitorean hábitat de luciérnagas

Recordar que por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se desplegaron 30 elementos de seguridad pública, 17 de Policía Estatal de Caminos y Vialidad, así como 28 de Policía de Montaña; mientras que por parte del Ejército Mexicano apoyan 30 elementos y 25 de la Guardia Nacional.

El operativo inició el pasado viernes 17 de junio y concluye hasta el domingo 14 de agosto.

Foto: Cortesía | Gobierno del Estado

Por su parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), en conjunto con los ayuntamientos de Nanacamilpa y Calpulalpan, realiza recorridos de forma permanente para verificar y atender, de ser necesario, a los visitantes en los 25 centros de avistamiento, por lo que hasta este momento se han auxiliado cuatro vehículos atrapados por el fango.

Lee también:➡️Época de luciérnagas en Nanacamilpa y Calpulalpan, dejará hasta 50 mdp

La CEPC exhortó a los turistas locales, nacionales e internacionales que visitarán el santuario, a respetar el reglamento y las normas al interior del bosque que son: no utilizar celulares con flash ni cualquier tipo de luz, usar el calzado adecuado para no sufrir un accidente, acudir abrigados con ropa térmica o impermeable, y evitar el uso de perfumes y cualquier repelente de insectos para no dañar la especie endémica.

LEE MÁS: ⬇️

Municipios Fortalecen a 13 pueblos mágicos de Hidalgo, Puebla y Tlaxcala

Municipios Suspenden pirotecnia en honor a La Caridad, en Huamantla