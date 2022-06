Tiene Chiautempan dos directores de seguridad

El conflicto al interior de la Dirección de Seguridad Pública de Chiautempan se agudizó al iniciar la presente semana al ostentarse Ángel Pérez Pérez y Jesús Herrera Moreno como titulares de la corporación.

Mientras Ángel Pérez afirma que legal y administrativamente no está separado del cargo porque el alcalde Gustavo Jiménez Romero no ha fundamentado por escrito el motivo de su destitución; Jesús Herrera Moreno aseguró ante personal de seguridad que no necesita ser ratificado por el Cabildo para asumir el cargo.

Ante ello, este lunes seis de junio dos directores de seguridad fungieron técnicamente a lo largo del día como responsables de la corporación en Chiautempan, aunque Herrera Moreno ya se apoderó de la oficina principal bajo el argumento de que desde el pasado viernes (un día después del paro que protagonizaron policías) el presidente municipal le entregó su nombramiento.

En breve entrevista telefónica, Ángel Pérez comentó que durante los tres meses que estuvo en el cargo logró avances al frente de la institución de seguridad y que es mentira que sea separado del cargo por supuesta falta de resultados, toda vez que me quieren mover por no prestarme a hacer todo lo que el hijo del presidente quería.

Yo no tengo problema en irme, así como llegue yo me voy, pero que el presidente me fundamente por escrito el motivo y me pida la renuncia, de lo contrario es un despido injustificado lo que está cometiendo, dijo.

No necesito ser ratificado en Cabildo: Jesús Herrera

Un audio enviado vía WhatsApp revela que Jesús Herrera Moreno arribó a la Dirección de Seguridad con actitud intimidante al personal y amagando con proceder jurídicamente si no atienden sus órdenes.

Lo anterior, debido a que tomó posesión el pasado sábado sin mostrar su nombramiento oficial.

De hecho, en el audio WhatsApp se escucha a Herrera Moreno decir que: yo soy una autoridad superior, punto. No necesito tomar protesta en el Cabildo, tengo mi nombramiento desde el día de ayer (viernes)… si yo estoy dando una indicación, se acata, aunado a que no tiene por qué dar justificación de nada.

Jesús Herrera Moreno fue regidor en el trienio de la priista Linda Marina Munive Temoltzin de 2005 a 2008; años más tarde se desempeñó como directivo en Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tepeaca, Puebla, donde fue acusado de cometer abusos y presuntos actos de corrupción, lo que derivó en un motín.

Durante el gobierno de los priistas Mariano González y Marco Antonio Mena, Jesús Herrera Moreno se desempeñó como director de los Ceresos, donde también fue objeto de imputaciones por presuntas vejaciones hacia internos y custodios.

De hecho, como director de los Ceresos de Tlaxcala Jesús Herrera formó parte del escándalo registrado en abril de 2018 por la extraña muerte de la niñera Elisa N., tras ser ingresada apenas unas horas antes al anexo femenil de Apizaco, tras su detención al ser evidenciada maltratando a dos gemelos de casi dos años de edad, aunado a otros serios casos. En ese tiempo el actual notario público y exsecretario de Gobierno, José Aarón Pérez Carro, era el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

