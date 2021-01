Anatomía de lo Social | Mis tres amigos y el proceso de vacunación

El problema de nuestros tiempos es que el futuro ya no es lo que era.

Paul Valéry

Todo parece indicar que en el futuro, las reuniones, el trabajo en casa, la educación, entre otras tantas cosas, deberán someterse a las condiciones impuestas por la malévola pandemia, desde luego, de lo más importante, son las relaciones interpersonales, trastocadas de forma multifactorial; han quedado atrás aquellos tiempos donde los saludos, los abrazos, las caricias, quedan en un imaginario, la atomización de las familias, también han provocado, la separación física, dejando todo a las relaciones virtuales, con las consecuencias evidenciadas en la fractura de los afectos, las emociones y los sentimientos; también, pareciera, esto de la nueva normalidad, se convertirá en las nuevas formas y estilos de vida a los que nos debemos acostumbrar; bajo estas consideraciones, no se puede evitar sentir un desasosiego, pues la nostalgia en la amistad tradicional de nuestro grupo, también ha sido trastocada.

En fin, listos para iniciar nuestra reunión virtual, después de haber cubierto los requisitos de acceso a la plataforma, la efusividad del saludo, quedó en el afecto particular, es decir, nada igual que las reuniones personalizadas; pero bueno, como siempre, el de amigo de la bonanza, se apresuró a comentar: debemos estar muy satisfechos y tranquilos pues seremos del grupo privilegiado para que se nos aplique la vacuna, ya solo espero que me digan dónde y a qué hora debo acudir para ello; creo que el Gobierno ha tenido muchos aciertos en la adquisición de esta "medicina"…

Disculpa que no comparta tu emoción -dijo el amigo de las contradicciones- pues aunque los medios informativos anuncien la proximidad de los eventos, cuando menos, yo, que no tengo un servicio médico, ni siquiera sé que voy a hacer, es más, ni siquiera sé si me aplicaré la vacuna, con tantas contradicciones y falsedades, por ejemplo, se dijo en la "tele" que los fabricantes de esas vacunas no habían hecho ningún contrato con el Gobierno de México para adquirirlas, luego entonces, donde están las millonarias cantidades dispuestas para eso…

No te adelantes -le refuto el interpelado- todo está debidamente organizado, se harán brigadas para el antiviral a los lugares donde sea necesario, además también se harán entrevistas para determinar a los posibles candidatos, que se encuentren en disposición de recibirla…

Pues será el sereno -lo detuvieron- pero yo estoy muy confundido, primero por tanta palabrería discursiva de las autoridades, y luego por las declaraciones hechas en el sentido del contrato cero; luego, el acomodo mediático por presumir que se apoyaría a los países pobres, para mandarles la vacuna, como si México no estuviera en ese estándar económico; luego, agrégale, los supuestos contagios de algunos funcionarios de todos los niveles, como si con eso fueran a lograr la conmiseración de la gente para considerarlos buenas personas; como podrás ver -levanto el dedo señalando en la pantalla al aludido- las cosas no son tan fáciles como se pregonan; las tareas de atención para la salud, necesitan, otra visión, no las estadísticas presuntuosas de ser un nivel mejor que el otro…

Complicado es el panorama -intervino el amigo de la mesura- creo que estas opiniones encontradas se están en muchos lugares, y las personas se hayan confundidos para decidir; en algunos casos, desesperados por recibir la dosis correspondiente, mientras otros, siguen con ligereza las supuestas agendas de aplicación; lo peor, cuando esa confusión dividida, también trastoca el comportamiento de la gente; pues todavía hay quienes imaginan este mal, como un invento del Gobierno; en consecuencia, los afectados, son las grandes minorías, por lo tanto, esta situación se pronostica para un muy largo plazo…