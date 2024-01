Anatomía de lo social | Mis tres amigos  y las fotomultas

En todas las cosas parece existir como ley un círculo

Tácito





Con la emoción de encontrarme con mis amigos después de la interrupción provocada por las vacaciones, me apresuraba para llegar oportunamente al lugar acostumbrado. En el camino, justo antes de cruzar la calle para incorporarme a la Plaza de la Constitución, me encontré al amigo de las continuas contradicciones a quien saludé con el afecto de siempre; en correspondencia, él acompañó el abrazo con un comentario: ya viste, habló al tiempo que señalaba un rincón que se hace con el edificio que pertenece a la Procuraduría, arrumbados los adornos que se ocuparon para los festejos decembrinos, esperando que alguna autoridad los venga a retirar; pero mira, señalando el templo, “la parroquia” que a pesar de tanto tiempo de ocurrido el siniestro que le causó serios daños a su estructura, y qué me dices de la ciclopista que no se ocupa, es más un obstáculo para la circulación que lo que se usa…

Espera un momento, lo detuve en sus comentarios para decirle al momento que le ensañaba mi reloj, estamos apenas a tiempo para llegar con los demás, refiriéndome al resto de los amigos, ya habrá momento para cuestionar lo que acabas de señalar…

Llegando al lugar, en efecto ya nos esperaban, y en cuanto nos vieron llegar se levantaron de sus asientos para que mutuamente nos enfrascáramos en un cordial saludo y abrazo fraterno, al terminar el protocolo el amigo de la buena posición económica solicitó se nos sirviera la acostumbrada taza del aromático café que en cada reunión nos acompañaba…

Una vez instalados y con el café servido, el amigo que había solicitado el servicio aprovechó para iniciar, como siempre, los comentarios de la tarde. Qué les parece la iniciativa que entrará en vigor la siguiente semana y que evitará, entre otras cosas, los accidentes y la corrupción, por eso para mí es un acierto esta medida que, además de innovadora, le dará mayor tranquilidad a quienes circulen por las carreteras de nuestro estado…

Detén tus adulaciones -le interrumpió el amigo de la beligerancia- la verdad no estoy de acuerdo en lo que acabas de decir, en primer lugar porque no es una ley general, te lo digo de otra manera, para los que no tenemos autos, en qué nos afecta la instalación de las lámparas inteligentes, es más ni siquiera creo en que sirvan para lo que se espera, te lo digo con conocimiento de causa he ido a otros lugares, obvio en autobús y en los que se hacen evidentes las descomposturas de esos “modernos” que no indican con precisión la velocidad en que se circulan…

Me parece que habremos de esperar los resultados iniciales de esta medida -habló el amigo de la mesura- primero hay que recordar que esta es una ley que se deriva, seguramente, de la Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil veintidós, en sus artículos 5, 31, y 49, en la que se establecen una serie de medidas que tienen como objetivo prioritario la protección de la vida y la integridad de las personas en sus desplazamientos, el uso o disfrute en las vías públicas del país por medio de un enfoque de prevención…

Estoy de acuerdo -le arrebató la palabra quien le había precedido- en cuanto este asunto de las fotomultas se base en las leyes respectivas, en lo que no concuerdo es que en la operatividad de los aparatos tecnológicos se muestran muchas deficiencias; como ya lo dije, ahora, por otro lado, si es como dijo un funcionario encargado de estos menesteres,que la circulación de más de cien mil vehículos por las carreteras de Tlaxcala seguramente habrán de rebasar las medidas correctivas, dígase multas de los infractores…

Siempre con tus desacuerdos -le reprochó el amigo de la bonanza- nada te parece, deberías de esperar para después criticar, como en todas las cosas cuando se inicia se causa incertidumbre por sus novedades, sin embargo, insisto, que esto ayudará a evitar accidentes y corrupción, además de cuidar, como se establece en la ley, la integridad de las personas…

Esta bien, te concederé la razón, aunque en un último comentario te voy a demostrar lo complicado que resultará el cobro de las multas o de las formas para imponerlas, por ejemplo, se dice que las autoridades instalarán unidades móviles veinte metros, aproximadamente, delante del radar que marcará la velocidad para que el infractor se detenga y pase por su boleta de infracción, ajá y qué pasa si son muchos los vehículos que en consecutivo pasan por esa situación, la otra te llegará a un correo electrónico la boleta y tendrás la “oportunidad” de pagar anticipadamente para tener el 50 % de descuento. Dónde he escuchado todo eso, me pregunto…

Siempre habrá algunas cosas para corregir, más aun cuando se crean formas de organización y control social, acuerdos y desacuerdos permean las normas impuestas y aplicables en multas de dinero, es ahí donde se necesita que no sea el decreto o el inicio de la vigencia de las leyes, sino además la concientización de todos los involucrados en este tipo de acciones, por ejemplo, que los operadores de automotores respeten las reglas, que las autoridades de vigilancia y aplicación de la ley cumplan con sus obligaciones sin involucrarse en corruptelas, y que los recursos que se obtengan por estos conceptos sean aplicado en aquellas áreas donde existen muchas necesidades…

Sin duda, por falta de espacio, tendremos que dejar el tema inconcluso -le dije- mejor hablemos de otras cosas y si les parece les invito una nueva taza de café. Con el consentimiento de todos así lo hicimos…