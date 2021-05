Espacio INE | El debate político electoral

César Lara Cano*

El debate político electoral es un tipo de comunicación en el cual los candidatos en un proceso de elecciones se confrontan ideológicamente en igualdad de condiciones, exponiendo las propuestas de sus programas de gobierno así como también su postura frente a diferentes temas de contingencia o controversiales que son de interés de la sociedad a quienes representarán; de esta manera la ciudadanía y en especial los que actualmente se les denomina ciudadanos indecisos en su intención del voto puedan despejar sus dudas sobre un candidato o inclusive cambiar o definir su intención de la manera en que emitan su voto el día de la jornada electoral.

Actualmente la comunicación política se considera como un espacio público en que los medios de comunicación se han convertido en pilares en los cuales la ciudadanía se entera de la vida política del país, siendo el debate actualmente un elemento fundamental de la comunicación política y del sistema democrático que rige la vida política del país en razón de que el intercambio y enfrentamiento de discursos se convierten en el papel central porque genera el protagonismo mediático, debido a lo anterior, los medios de comunicación principalmente la radio y la televisión tienen un impacto significativo en la sociedad porque dan a conocer de manera visual y auditiva la personalidad y la intención política de los contendientes.

La comunicación política se ha convertido en una nueva área de especialización cuyo objeto es explicar el rol de los medios de comunicación en todo proceso político electoral, estudia la manera en que la política es presentada en los medios de comunicación, la diversidad ideológica con que cuenta una sociedad plural y se forme un concepto bien informado que le dé madurez al momento de emitir su sufragio.

En los debates presidenciales que se han realizado en nuestro país nos encontramos con una figura que tiene relevancia en el debate como lo es el moderador, función que está limitada a controlar los tiempos ya que no pueden plantear preguntas a los candidatos para que profundicen en sus exposiciones, teniendo como característica principal la figura del moderador la de cuidar la igualdad de los tiempos para participar y lograr así un equilibrio en términos cuantitativos.

Un aspecto importante en el debate es el relativo a la influencia de este en los diversos sectores de la población ya que, de los análisis realizados por los expertos en el tema, concluyen que la población adulta es la que más se interesa, en tanto, el amplio sector de la juventud percibe a los debates como un simple requisito del proceso político electoral y por tal motivo no se sienten atraídos por los mismos; la comunicación política debe concebir a todos los ciudadanos como el objeto y fin y no solo como el sujeto para que participe en el proceso electoral emitiendo su voto, puesto que al no verse involucrada la ciudadanía en diversos programas de gobierno solo se ve como un simple espectador de los contendientes que participan en el debate; siendo necesario que en los debates político electorales la ciudadanía participe proponiendo temas o cuestionando a los candidatos.

En el México actual nos enfrentamos a un régimen de alternancia en el cual se notan prácticas autoritarias, pugnas internas de los partidos políticos, casos de corrupción, inestabilidad económica, factores que se traducen en la volatilidad del voto, en este sentido los medios de comunicación y diversos grupos de poder recurren a diversas estrategias desde los medios de comunicación con la finalidad de atraer a los ciudadanos ante la indefinición, la incertidumbre, la desconfianza y a veces hasta el enojo del actuar de los actores políticos.

El debate como práctica es un elemento esencial de la comunicación política, por lo tanto, el ciudadano debería contar, tanto como un derecho, como una obligación, tener las habilidades para argumentar, cualidad que debería enseñarse desde temprana edad para que así, al llegar a tener la calidad de ciudadano, pueda ejercer con mayor amplitud y conocimiento el ejercicio del voto en sus dos aspectos: activo y pasivo.