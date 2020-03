Tiempos de Democracia | Perspectivas electorales

-8-

En la medida en que decrezca la aceptación del presidente López Obrador aumentará la probabilidad de que su antecesor Enrique Peña Nieto sea llamado a cuentas. Y en lo que toca a la selección de aspirantes panistas al gobierno de Tlaxcala, la opción que representa la senadora Minerva Hernández sigue pareciéndome una alternativa con pocas expectativas de éxito.

Imposible ser indiferente a los datos que aportan los estudios demoscópicos realizados recientemente en el país. A ese efecto, amigo lector, le invito a seguir el siguiente interesante ejercicio… Llevemos los números dados a conocer a gráficas que dibujen las curvas del crecimiento de los partidos opuestos al lopezobradorismo y subsumémoslas en una sola, cual si ya estuvieran asociados. Hagamos lo propio con la curva de decrecimiento que se atribuye a Morena, asumiendo en ella la disminución registrada en la popularidad del presidente López Obrador que -vale aquí recordarlo-habiendo llegado al inicio de su gestión al 80%, en la actualidad aparece estabilizada alrededor del 60%. Consignado el demérito morenista en su curva y las cifras levemente alcistas del frente antiamloísta en la suya, se observa que ambas tienden a aproximarse. De acelerarse esa tendencia será sólo cuestión de tiempo que lleguen a intersectarse y, como consecuencia, que todos los pronósticos hechos al comienzo del sexenio se inviertan dramáticamente. Mas antes de que eso ocurra, este opinador apuesta a que Andrés Manuel acudirá a un expediente que viene alimentando subliminalmente desde su campaña y cuya ejecución se le reclama siempre que aborda el asunto de la impunidad de que gozan los políticos ladrones. Me refiero, claro, a llevar a juicio a su inmediato predecesor, el ex presidente Enrique Peña Nieto y a su banda. De empeñarse en ese objetivo no tengo duda que se reinstalaría en el ánimo de la gente.

De la senadora Minerva

Tras este breve apunte del tema que hoy más ocupa a los corrillos políticos de México, retorno al escenario local para continuar con la lista de aspirantes panistas a la candidatura al gobierno del estado. La segunda pretendiente es Minerva Hernández Ramos, senadora de la República, llegada al cargo gracias a los votos emitidos a favor del PAN ¡en una circunscripción electoral distinta a la de Tlaxcala! Un ajuste en el acomodo de candidatos blanquiazules permitió a la nacida en San Damián Texoloc colarse a última hora en un lugar distinto al que debía corresponderle por su origen. Empero, más allá de la anécdota, debe reconocerse que la hoja curricular de Minerva como legisladora -dos veces senadora y una diputada- es tan amplia como la de Adriana, y la logró por su conocimiento en la materia contable-administrativa y por un muy hábil manejo de sus relaciones públicas. A más de contadora y administradora por la UAT, cuenta con estudios de maestría y doctorado. Al cargo de secretaria de Finanzas del gobierno del estado, Minerva llegó de la mano de Alfonso Sánchez Anaya, puesto que desempeñó por algo más de cuatro años y del cual brincó a una curul federal por el PRD. Con esa misma camiseta se postuló como candidata a la titularidad del Ejecutivo Estatal, distinción a la que declinó en plena campaña para sumarse a la de Adriana Dávila, en una jugada oportunista que, además de fallida, le generó un descrédito que aún la persigue y le resta posibilidades de ascenso en su carrera.

Del alcalde de Apizaco

A causa de su muy corta ejecutoria política, Julio César Hernández aún no reúne los méritos suficientes para lograr la candidatura al gobierno del estado, una responsabilidad que excedería claramente sus actuales potencialidades. El presidente municipal de Apizaco en realidad a lo que aspira es a posicionarse ante la opinión pública de la entidad para ir en pos de otro cargo público de relevancia, por ejemplo, la curul federal correspondiente al primer distrito, una de las tres que le tocan a Tlaxcala. Si no se deja seducir por las palabras sin fundamento del presidente nacional de su partido Marko Cortés, si modera sus pretensiones y si consiguiera llegar a San Lázaro sería, entonces sí, una carta panista a considerar en futuras confrontaciones electorales. Julio César presidió ATAH, empresa preponderante en la región en el rubro del autotransporte de pasajeros, cuyo proverbial descuido en la preparación y supervisión del trabajo de los conductores de sus unidades es responsable de innumerables accidentes ocurridos en las carreteras de la entidad. Y no puede por último dejar de mencionarse que, en la cuenta del debe del actual edil rielero está haber aprobado -siendo su síndico municipal- las cuentas irregulares del ex alcalde Orlando Santacruz Carreño, hasta hace poco pendientes de solventación ante la máxima autoridad fiscalizadora del estado. Para el otro nombre que ha sonado merced a su propia autopromoción, el de Juan Carlos Sánchez, no tengo ningún comentario que no sea el sugerirle que vuelva a la actividad como constructor que tan buenos réditos le arrojó en un solo sexenio de suerte.

ANTENA NACIONAL

La pandemia

¿Se trata de un episodio descontrolado que podría crecer hasta adquirir dimensiones apocalípticas? ¿o es sólo una emergencia pasajera que los servicios de salud y los agentes de la economía sabrán manejar y reducir en un tiempo razonablemente corto? Lo cierto es que nadie lo sabe. Ante tamaña incertidumbre hay que exigir a las autoridades de todos los niveles que hablen con la verdad, sin ocultarnos nada. Y en lo que a la sociedad concierne, cada uno de nosotros estamos -por conveniencia propia y por respeto al prójimo- en la obligación de acatar las normas de higiene recomendadas, preparándonos serenamente para afrontar cualquier tipo de contingencia que pudiera sobrevenir.