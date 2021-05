Tiempos de Democracia | Tendencias electorales en Tlaxcala

La inédita dimensión y diversidad de la gran elección del 6 de junio imposibilitó a las casas encuestadoras serias a atender todos los frentes en los que se disputa el voto. Por eso hubo que esperar hasta contar con datos en los que se pudiera confiar.

En no pocas ocasiones habrá usted leído lo que pienso de las seudo-encuestas que circulan localmente en cuanto está por iniciarse un proceso electivo. Y recordará que las he calificado de vulgar y alevoso engaño que candidatos y partidos sin escrúpulos endilgan a la gente sin conocimientos ni experiencia para reconocer y rechazar sus artimañas. Está muy bien documentado el poder inductivo que esos sondeos apócrifos tienen en un amplio sector de la población a la hora de decidir su voto y, pese a ello, no se conoce de ninguno que haya sido rechazado por falta de rigor metodológico. El ITE, órgano que a su cargo tiene velar por la limpieza del juego democrático, se lava las manos y mantiene un silencio cómplice con los tramposos que los elaboran… y con sus obvios patrocinadores y beneficiarios.

Referencia confiable

A falta de datos serios me había abstenido de escribir acerca de las posibles preferencias de los votantes que, ahora sí, a 27 días de su cita en las urnas, empiezan a delinearse con trazos más firmes y menos especulativos que los hasta ahora conocidos. Con las cifras de Alejandro Moreno -el demóscopo más acreditado de México- que publica el diario de circulación nacional para el que trabaja, es posible ya dibujar una fotografía fiel de la situación existente entre el 21 y el 23 de abril, y compararla con la que, con idénticos criterios, se obtuvo un mes antes. Luego de practicar 400 entrevistas mixtas -cara a cara en vivienda y por vía telefónica-, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de +/- 4.9 puntos porcentuales, el estudio de referencia arribó a los siguientes muy interesantes resultados.

Tendencias definidas

Si bien Lorena Cuéllar encabeza con holgura el sondeo, su aceptación bajó del 48% que tenía en marzo al 44% de abril. Empero, esa misma caída, aunque menos acentuada, también la sufrió Anabell Ávalos, que pasó del 38% de marzo al 36% un mes después. La sorpresa es Eréndira Jiménez, de Movimiento Ciudadano, que está ya en tercer lugar, tras subir del 6% al 9%, un incremento del 50% en el apoyo que ha sabido captar para su causa. Donde no hay variantes es en que el duelo por la gubernatura sigue planteado entre las punteras Lorena y Anabell, separadas hace 15 días por una brecha de ocho puntos que tiende a acortarse y que augura un final cerrado que se resolvería por poca diferencia. Y aún queda una gran bolsa de 25% de indecisos, esperando a la candidata que sepa convencerlos.

ANTENA ESTATAL

Los embrollos del ITE

A destiempo y a la carrera, con la presión encima de cientos de aspirantes a presidir municipios y comunidades, el organismo electoral autorizó al fin sus registros como candidatos. Por culpa de su imprevisión, los consejeros del ITE se enfrentaron a una acumulación sin precedente de expedientes, imposibles de ser revisados en el plazo estipulado. Intuyo pues que, a causa de las prisas, habrá pronto quejas e inconformidades. El caso es que, chueco o derecho, ya está en la calle y haciendo campaña, un número insólitamente elevado de abanderados de distintos partidos en pos del voto ciudadano. Las alianzas que, en la batalla por la gubernatura lograron conciliar los intereses de 10 de los 15 partidos inscritos en la contienda, no alcanzaron acuerdos similares en la mayoría de los municipios, lo que a la postre se tradujo en que cada instituto competirá atenido a su propia fuerza y, más que nada, a la de sus candidatos. Será interesante comprobar -viéndolos actuar por separados- cuál es el verdadero respaldo popular de cada uno de ellos.

ANTENA INTERNACIONAL

El debate sobre la liberación de las patentes

Que el presidente Joe Biden se haya manifestado a favor de liberar las patentes que protegen la propiedad intelectual de las vacunas anti-Covid constituye una noticia explosiva, en tanto se contrapone frontalmente con el principio que explica los avances científicos alcanzados en Occidente y, en particular, en Estados Unidos. Más temprano que tarde, los economistas de culto analizarán el mensaje del mandatario norteamericano y empezarán a opinar respecto de esa -dirían los clásicos- novedosa medida antisistema que sólo se justificaría si, en los más altos niveles del conocimiento se hubiera oteado un panorama pandémico catastrófico, más allá de todo lo que hasta ahora hemos sido capaces de imaginar. Un dilema que añade incertidumbre a la de por sí angustiante situación de la salud en el mundo.

Necesidades humanitarias versus intereses comerciales

Muchas preguntas surgirán en caso de que se llegue a consumar la expropiación de las patentes. Menciono algunas: ¿a cuánto ascendería la indemnización que las farmacéuticas exigirían a cambio de entregar sus fórmulas? ¿cuántos litigios tendrían que atenderse en los tribunales internacionales competentes en tan compleja materia? En caso de rebeldía de los laboratorios que se muestren insolidarios… ¿se incautarían los gobiernos de las instalaciones que tienen en diversos países del mundo para producir los inmunizantes? Pero además… ¿cuántos países -distintos a los que hoy lo hacen- serían capaces de procesar su producción masiva? Pienso en México que, tras meses de frustrados intentos, aún no es capaz de envasar las primeras vacunas cuya sustancia activa le fue enviada hace ya casi un año.