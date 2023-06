Tintero | Apoyo social a ancianos sin paternalismo

Anciano es un término para denominar a una persona de edad avanzada. Se refiere tanto a la cronológica como a la biológica y hace referencia al deterioro físico y enfermedades mayores.

No es una ofensa. Es la realidad. Algunas matizan la idea diciendo “viejitos” “viejitas”, “abuelitos” o “abuelitas”. Eso si a muchas personas las hace sentir bien.

El gobierno de la República sostiene, por ser un asunto legal, qu é es necesario contribuir al bienestar de quienes se denominan adultos (o) mayores, esto a través de la entrega de una pensión económica que ayude a mejorar las condiciones de vida y que , a su vez, permita el acceso a la protección social.

El programa lo inventó Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de gobierno de lo que antes era el Distrito Federal y de ahí los presidentes en turnó a partir de Vicente Fox lo siguió aplicando.

Solo que ya fue convertido en asunto electoral . Ahora los ancianos tampoco se deben en inútiles y no es comentario agresivo, solo esperan –en lugar de realizar alguna actividad de acuerdo con sus posibilidades físicas- ese apoyo de quien llama "cabecita de algodón", el presidente de México, pues. El tema es que no es su dinero, lo regala a diestra y siniestra, lo mismo que estudiantes que lo mal usan. Eso para ganar adeptos.

Tampoco los hijos están obligados a sostener la vida de sus padres. Tiene razón la senadora Xochil Gálvez Pérez, quien tiene orígenes en Panotla, al sostener que el apoyo debería ser temporal y la gente anciana puede ser apoyada para que realice actividades propias y olvide su depresión y soledad .

Los adultos mayores deben ser autónomos. Quienes tienen algunos terrenos pueden producir sus propios alimentos sin maltratar o afectar su salud. La gente a partir de ciertos años de vida cuando empieza su decadencia, enfrenta problemas de soledad, pero sin duda son inteligentes . Si supieron abrirse paso ante la vida, criaron hijos y hasta nietos, pueden producir sus vegetales. Da tristeza ver que esperan –y eso les sucede a muchos- su pago por horas formadas para que se lo roben en cuestión de segundos.

Existen miles de personas que en su vejez no tienen una pensión, menos a una Afore . Luego entonces por qué el gobierno de la República no busca la forma de que todos de una u otra manera reciban atención médica en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Muchas personas no tienen la tarjeta de Bienestar, tal vez porque no simpatizan con la causa de la llamada Cuarta Transformación y tras sus males mueren en su casa porque no tienen acceso a un servicio de salud.

Peor aún, también viven en condición de abandono por parte de sus hijos. Antes, algunos centros comerciales los apoyaban como "cerillos" y los consumidores les daban alguna propina. Eso cada vez es menor.

Si tanto le interesaran a presidente porque que no trabaja en buscar una reforma de ley parque la gente que pueda jubilarse recibir su pensión y Afore completas, no a cuenta gotas como lo manejan los bancos y la propia autoridad.

Si ya trabajaron por muchos años, no se entiende por qué no pueden decidir sobre sus ahorros en forma total . Si una persona retirada quiere gastarlo en un viaje, en comprar una casa o en invertirlo en un negocio es muy su problema.

Existen casos de algunos extrabajadores que han recurrido a los amparos federales para que les entreguen todo su dinero. El tema es todavia que no hay jurisprudencia

Uno de ellos fue funcionario de primer nivel durante dos administraciones. Alguna vez hasta lo decía de broma: “y si muero, ni siquiera disfrutaré lo que ahorré o me administraran por muchos años”.

Los programas sociales no deben ser usados en forma paternalista y la autoridad debe dejar de ser facciosa.