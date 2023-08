Tintero | El inicio escolar, incierto

Los nuevos libros de texto han generado incertidumbre en el inicio ciclo escolar. Ha sido desatada un gran polémica de cómo será la enseñanza educativa. Cierto, administraciones estatales gobernadas por Movimiento Regeneración Nacional no opinan sobre el contenido, solo defienden a ultranza.

Otros estados de oposición al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, han encontrado supuestas inconsistencias y han recurrido a los amparos con juzgados federales para evitar la distribución.

En este asunto, el problema estriba en que los líderes del Sindicato Nacional de la Educación, que afilia a millones de docentes responsables de la formación de los educandos, han guardado silencio sepulcral por mantener sus intereses políticos y económicos.

Han hecho mutis en fijar una posición, han sido omisos, simple y sencillamente porque están sometidos al Estado.

Los docentes son rectores de la educación de los alumnos. Hay cuando menos dos temas que inquietan a los padres de familia en el nivel básico: el de la sexualidad y la ideología política que el gobierno de la República pretende imponer en la formación de los estudiantes.

Explico. Los nuevos textos tratan de una sexualidad abierta entre hombres y mujeres, pero los docentes no han sido capacitados para explicar a los estudiantes cuándo o cómo decidir sobre ello.

Ni siquiera en el nivel secundaria los profesores saben, por ser moralistas, explicar sobre la masturbación y menstruación.

Hasta antes de estos nuevos libros, los alumnos sabían y muy escueto de su sexo en el quinto año de primaria.

Quienes los redactaban lo hacían con cierta prudencia. Solo había dos páginas en color donde mostraban los aparatos reproductivos del hombre y la mujer, pero no explicaban que era un pene y una vagina, hablar de esos es muy complicado para los profesores.

La nueva oferta educativa no es mala, pero los docentes, sobre todo en las de escuelas públicas deberían tener una instrucción al respecto. En las particulares las cosas son diferentes y quizá por ello muchos paterfamilias haciendo un esfuerzo económico optan por ello.

Por ejemplo, el gobierno no se ha ocupado en desaparecer las telesecundarias. En algunas zonas de la entidad los inmuebles de plano han sido abandonados y ahora son refugio de parias. Ya nadie ocupa la televisión para enseñar a los estudiantes, la gran mayoría tiene una computadora en casa o laptop.

Mucho peor. Algunos docentes han optado por adelantar su jubilación porque no entienden las disposiciones de la Secretaría de Educación Pública, o como puede explicarse que una titular de la dependencia no supo qué responder cuando le preguntaron como operaria el sistema en la materia.

El sistema educativo debe ser cambiado. A ningún gobierno en México le interesa fortalecerlo. Está politizado porque el gobierno usa al SNTE solo para ganar votos en cada proceso electoral y quienes deberían ser profesionales de la educación, se han convertido en borregos qué sólo buscan adular a los gobernantes en turno.

Es evidente que el sistema educativo no es una prioridad para el Estado y sus dirigentes actuales son sumisos por no someterse con el poder. Saben lo que les pasaría, no vamos lejos Carlos Salinas de Gortari puso en orden Junguitud Barrios y Enrique Peña Nieto a la Elba Esther Gordillo.

El sindicato no es libre. En 1994, tras un levantamiento magisterial, el entonces gobernador José Antonio Álvarez Lima, de quien pidieron su renuncia, se vio obligado a exigir la renuncia de los líderes de las secciones 31 y 55 del SNTE. Cómo entonces podemos creer que la educación si no funciona bien. Al tiempo.





EPÍLOGO...

1.- CON LA VARA QUE MIDES TE MEDIRÁN... Eso le sucederá al exalcalde de Tlaxcala, Jorge Corichi, a quien investigan por supuestos malos manejos financieros.