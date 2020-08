Visión Empresarial | La importancia de usar cubrebocas: lo que dicen los hechos

Con más de 525 mil personas contagiadas y 57 mil muertes oficiales, México ocupa el tercer sitio a nivel global en defunciones a causa de la Covid-19, por debajo de Estados Unidos y Brasil. Aunque diversos especialistas estiman que la cifra real podría ser tres veces superior.

Según los datos reportados por Our World in Data de la Universidad de Oxford, en México el 62% de las pruebas para Covid-19 resultan positivas. La segunda tasa más alta del mundo, después de Brasil, algo que no sucedió ni siquiera en los peores días en Nueva York o Madrid. Esta cifra refleja que la epidemia es mucho mayor de lo que se había considerado. Las medidas de distanciamiento social han sido insuficientes. Se requieren medidas adecuadas e inmediatas para cortar de tajo las cadenas de contagio.

Sin duda el distanciamiento físico y el lavado de manos han sido medidas esenciales para detener la propagación de Covid-19, pero ahora se sabe que se debe de adicionar un elemento más: el cubrebocas, como lo han recomendado diversos organismos internacionales y lo demuestran varios estudios científicos. En espacios públicos, donde resulta difícil el distanciamiento físico, se debe utilizar el cubrebocas para evitar la propagación de la Covid-19.

Las políticas de salud pública deben estar basadas en evidencias científicas, es importante ceñirse a los hechos. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades aconseja: en espacios públicos, donde no es posible el distanciamiento físico, se debe utilizar un cubrebocas de tela para evitar la propagación del virus. Por su parte, la OMS, al actualizar sus directrices, recomendó que los cubrebocas deben usarse en la calle cuando no se pueda mantener la sana distancia. También se recomienda que las personas mayores de 60 años usen cubrebocas de uso médico, mientras que el resto de la población puede utilizar uno común.

Mario Molina, gran científico mexicano, Premio Nobel de Química, publicó el estudio "Identificando la transmisión atmosférica como la ruta dominante para la propagación de la COVID-19" en el que, con evidencia científica, señala que el uso del cubrebocas en público es la medida más efectiva para prevenir la transmisión de la enfermedad.

Otra Universidad, la de Washington, ha mencionado que el uso de cubrebocas podría reducir el número de contagios y muertes en México. Mientras que el director del Instituto de Métricas y Evaluación en Salud expresó que "el uso obligatorio del cubrebocas reduciría la transmisión del virus y no habría necesidad de volver a cerrar negocios". Se estima su uso puede evitar hasta 37 mil muertes.

Son muchas las evidencias a favor del uso generalizado del cubrebocas. Sin embargo, hay personas que afirman que no sirve para contener el virus. Incluso si esas personas tuvieran razón, su uso no representa ningún peligro. Pero, por el contrario, si no tuvieran razón, como lo indica la evidencia científica, no hacer algo tan sencillo está costando muchas vidas.

A pesar de las evidencias científicas, el Gobierno Federal ha sido omiso en recomendar el uso de cubrebocas de manera clara y contundente. Hasta el momento, no ha emitido ninguna regulación para su uso. Esta omisión ha tenido un elevadísimo costo en contagios y vidas humanas.

Expertos señalan que si el 80% de las personas usaran apropiadamente el cubrebocas en los espacios públicos, la actividad y la mortalidad de la epidemia decaerían en pocas semanas y podría casi suprimirse en un par de meses.

En Coparmex consideramos que, si queremos una reactivación económica segura, es necesaria la implementación generalizada del cubrebocas. Es momento de que las autoridades de salud depongan su actitud frívola y promuevan el uso del cubrebocas en los espacios públicos.

Es así como la Coparmex presentó en días pasados la campaña "¡Ponle alto al contagio!", para promover el uso del cubrebocas durante al menos 50 días (hasta el próximo 30 de septiembre), como una medida preventiva eficaz para mitigar el contagio por Covid-19, que permita un regreso a la cotidianidad más pronto, efectivo y duradero.

Dicha campaña responde a nuestro compromiso de responsabilidad social, promoviendo la salud de los mexicanos, previniendo nuevos contagios que puedan resultar en más fallecimientos, e incentivando una reactivación duradera y segura que evite la crisis laboral y económica siga acrecentándose.

A lo largo de estos 50 días desde COPARMEX estaremos impulsando 3 acciones principales: 1) Campaña de comunicación enfocada en promover e informar sobre el uso del cubrebocas, utilizando los hashtags #YoUsoCubrebocas y #SiMeCuidoTeCuido. 2) Adopción del compromiso con el uso del cubrebocas por parte de autoridades, empresas y ciudadanos, con formularios especiales para ello en el sitio web ponlealtoalcontagio.mx. 3) Cubretón, ya que a través de nuestra Fundación se estará impulsando la colecta y entrega de cubrebocas, de forma particular en zonas de bajos recursos que son focos rojos de contagio; y a hospitales e instituciones de salud.

Finalmente, hacemos un llamado a todos los mexicanos para que utilicen esta prenda, para que hagan suya y difundan nuestra campaña #YoUsoCubrebocas y #SiTeCuidoMeCuido. Gracias al uso sistemático del cubrebocas podremos reducir las posibilidades de contagio entre la población.

* Presidente de la COPARMEX Tlaxcala.