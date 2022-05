Visión Empresarial | La inflación, cáncer de la economía

Hace 21 años que México no enfrentaba niveles tan altos de inflación, que no es otra cosa más que el incremento generalizado y permanente en el precio de los bienes y servicios, y que termina por deteriorar el poder adquisitivo de las personas y familias. La inflación es el cáncer de la economía, y debe controlarse porque a quienes más afecta es a las personas de menores ingresos, a quienes simple y sencillamente cada día les alcanza para menos.

Los datos más recientes de inflación se refieren al cierre de abril y reflejan los niveles más altos desde 2001. La inflación anual en este periodo (abril 2021 a abril 2022) fue de 7.68 por ciento, superior al 7.45 por ciento del mes inmediato anterior. También, se acumulan 14 meses consecutivos en los que la inflación se ubica por encima del objetivo del Banxico (3 por ciento +/- 1 por ciento).

El contexto de alta inflación es un fenómeno global. Las principales economías avanzadas registran sus niveles de inflación más altos en décadas, por ejemplo, Estados Unidos reportó una inflación de 8.5 por ciento en marzo, la más alta desde los años ochenta. El Fondo Monetario Internacional acaba de aumentar sus perspectivas de inflación para las principales economías emergentes en 2022 a 8.7 por ciento.

Existen varios shocks que explican incrementos de precios en distintos sectores y productos, como la guerra en Ucrania y sus impactos en precios de los energéticos, granos y escasez de fertilizantes; la reapertura de actividades y disrupciones en las cadenas de suministro y el endurecimiento de medidas sanitarias en China.

Este panorama ha reducido las expectativas de crecimiento. Durante el primer trimestre del 2022, la economía mexicana tuvo un crecimiento muy discreto del 0.9 por ciento. Sin embargo, aún nos encontramos en niveles similares a 2016, muy lejos de la recuperación económica plena.

En cuanto al Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), -se ha comentado sobre éste en la entrega anterior de esta columa-, desde el sector patronal consideramos que hay tres puntos que deben valorarse para considerar su impacto, primero: es importante reconocer el origen de la escalada inflacionaria que surge de un contexto global no sólo nacional, por lo que el PACIC pudiera no tener todos los alcances deseados ya que existen fenómenos que salen del control de los actores nacionales; segundo: el tener una economía abierta, los precios de insumos y bienes se fijan en el exterior. En este sentido, la inflación del país seguirá dependiendo en mayor medida de lo que suceda en los mercados internacionales y de cuánto se extienda el conflicto entre Rusia y Ucrania; y por último, aumentar la oferta de productos agrícolas como los granos, no se podrá dar en el corto plazo ya que dependemos de los ciclos de cosecha.

Asimismo, consideramos que hay elementos que podría fortalecer el PACIC como: reforzar la competencia interna y para ello, se deben realizar los nombramientos que están pendientes de la COFECE. Actualmente, cuenta con sólo cuatro de los siete integrantes que establece la Constitución lo que no permite que se voten diversas resoluciones en materia de competencia.

Otro elemento, es la estrategia para atacar la extorsión. Esto debe hacerse además de mejorar la seguridad pública, pues con datos de #DataCoparmex, sabemos que 1 de cada 2 socios de Coparmex ha sido víctima de delito en el último año.

De igual manera, se debe dar prioridad al campo mexicano. Dotar a los productores de herramientas para tecnificar y hacer eficientes sus procesos, para contar así con mayor oferta de granos. Actualmente, México es el principal importador del maíz (38 por ciento del consumo nacional se importa).

Además, incluir a pequeños comerciantes y productores en el diálogo, lo que permitirá ampliar el alcance del PACIC, así como considerar otros posibles impactos para la economía interna. El 70 por ciento de la economía depende de los micro y pequeños negocios.

En el sector patronal, estamos que convencidos que haciendo equipo es lo mejor, por eso estamos con México para superar estos momentos desafiantes. El objetivo es que las familias tengan garantizado su bienestar y eso comienza logrando que sus ingresos alcancen para lo necesario. Pongamos juntos un freno a la inflación.