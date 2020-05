Alejandra prepara su regreso

¿Se acuerdan de la exreina de belleza y modelo Gabriela Alejandra Celis García?, sí, aquella jovencita a quien siempre veíamos luchar por sus sueños de ser reconocida por su gran talento artístico, pues después de un tiempo fuera de los reflectores de las cámaras, pudimos charlar de lo que ha realizado. Gaby tiene 26 años, concluyó su Licenciatura en Diseño Multimedia, sus últimos títulos de belleza son Reina Turismo Tlaxcala 2015 y Miss América Latina Tlaxcala 2011.

Gaby has estado alejada de las pasarelas desde tu última corona, no sabemos de ti, cuéntanos

¿Qué ha sido de una reina de belleza tan popular como tú?

En los últimos 4 años realicé la última pasarela de mi proyecto Mexicanízate para despedirme, dejando atrás mi agencia, proyecto ya mencionado y a Tlaxcala, pues obtuve una beca del 100 % en As Media para estudiar mi licenciatura. Estuve estudiando, laborando durante el primer año para diversas agencias de modelos y edecanes y cumpliendo mis horas becas para el corporativo de TV Azteca Puebla.

Además de modelo. es licenciada en Diseño Multimedia /CORTESÍA GABRIELA CELIS

Aprendí muchas herramientas para perfeccionar mi trabajo, sin embargo al estudiar de manera intensiva decidí solo dedicarme a mis estudios y disfrutar, en agosto del año pasado concluí la carrera y me volví a mudar, pero en esta ocasión a la Ciudad de México, donde he podido aprender, laborar como diseñadora Freelance, relacionarme con personas importantes del medio y a colaborar con movimientos tan grandiosos como el Women Game Jam, Women in gamex que apoyan a las mujeres en la industria Gaming y el Cut Out Fest siendo la única diseñadora para uno de los festivales más importantes de la animación en América Latina, abriendo camino a mundos completamente diferentes de la moda y la belleza, no obstante sigo laborando esporádicamente para proyectos cinematográficos y de fotografía como modelo y actriz por diversión.

¿Fue difícil ser soberana?

Sí, lo fue, ya que cuento con la estatura mínima para concursar en los certámenes de belleza y mi complexión física no es la más óptima, las críticas de otras modelos se volvían cada vez más hirientes, sin embargo al estar representando al estado, conocer a las otras representantes, los equipos de trabajo y a la gente local de Nayarit (estado donde fue la concentración y presentación final), de verdad me hicieron sentir que valía mucho la pena el ir y dar lo mejor de mí ha sido una de las experiencias más bellas.

¿Cómo es ser reina de belleza?

Realmente es muy liberador, digo cuidarse físicamente es muy bonito, pero cuando viví en el estado de Puebla me dejó un cierto alivio, pude disfrutar de salir sin arreglarme y sentirme cómoda conmigo, fue por decirlo así, una manera de conocerme, vivir sola en un estado donde no conocía a nadie, me hizo valorar muchas cosas y afrontar nuevos retos, no voy a mentir, extraño mucho a la gente, caminar por los centro, salir con mis amigos, sentirme muy querida, que me consientan, si he de ser sincera me da mucha nostalgia, cada vez que voy de visita lo disfruto como no tienen idea, algún día volveré.

¿Cómo ves tu futuro?

La verdad es que es muy incierto, vivimos una brecha situacional que se vuelve cada vez más complicado, sin embargo trabajo mucho en mi presente para tener un mejor futuro, sigo estudiando para mejorar mi trabajo, estoy trabajando en mi línea de moda sostenible, en una novela gráfica “Cre-Ser“ que aborda temas sobre madurar en esta era mediante ilustraciones divertidas que narran situaciones que vivimos las nuevas generaciones y en un proyecto que estoy gestionando que quiero realizar en Tlaxcala el próximo año.

¿Qué disfrutas en un domingo?

Lo que más disfruto es mi café matutino, arreglarme y salir a tomar fotos de los lugares que me atrapan.

¿Cuál es el mejor consejo que has recibido?

No es un consejo, sino una frase: Cuando estás en el punto más bajo, estás más susceptible al cambio.

¿Eres una mujer de fe?

Soy agnóstica, creo que el universo y la vida son los que nos guían.

¿Cómo quieres ser recordada?

Bueno realmente me gusta mucho cuando la gente me dice que les gusta mucho mi trabajo, porque es ahí donde sé que algo estoy haciendo bien. Me llena saber que para algunas personas soy una fuente de admiración e inspiración para salir adelante, y que me pidan ayuda o consejo con algún tema que se, me hace sentir muy feliz. Porque crear sinergias y redes de conocimiento es lo que ayudará a romper el paradigma.

