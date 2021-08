Yulbert Zambrano empodera a la mujer

Llevar la belleza femenina más allá de un estereotipo es una labor titánica a la que se ha sumado Yulbert Zambrano Gómez, quien desde su labor como profesional de la belleza busca enaltecer el papel de la mujer desde un plano más profundo donde sobresale el amor propio y el empoderamiento de cada mujer, platicó para El Sol de Tlaxcala.

El amor propio y la autoestima son clave para que la mujer tenga más fuerza y confianza en sí misma, por esa razón Yulbert busca ser embajadora motivacional, ya que considera que “ayudándonos entre mujeres podemos lograrlo, porque no hay más fortaleza que nosotras mismas echándonos porras. No es bueno que nos destrocemos. Si vemos a una mujer salir adelante, debemos aplaudirle y animarla a continuar”, expresó Yulbert.

“Mi labor como profesional de la belleza no solo es resaltar el toque único y mágico de cada mujer, sino ir más allá. Ninguna mujer es perfecta y cada una tiene algo que aportar a este mundo”, dijo. Esa es la razón por la que decide inclinarse hacia el mundo del estilismo, pues le permite sacar el brillo exterior de cada persona, sin dejar de lado la fuerza interior, espíritu y confianza que aguarda en ellas para hacer de su vida algo diferente y grato para cada una.

A través de sus redes sociales, Yulbert ha logrado conectar con más mujeres que quieren ser independientes, obtener ingresos propios y apoyar a sus familias. “Me encanta compartir lo que hago con los demás. Un conocimiento no sirve si no es compartido. Se trata de ayudarnos y no ponernos el pie. Yo disfruto cuando veo que otra mujer aprendió y lo está llevando a la práctica. Ahí me percato de que mi esfuerzo por cada clase, platica y post ha valido la pena”, argumentó la influencer.

Le gusta romper estereotipos.

EL PAPEL DE LA MUJER

Las mujeres juegan un papel muy importante en la sociedad, pues no solo ayudan en las labores del hogar, sino que buscan ingresos y cuidan a los hijos. Labor que no es tan sencilla y que tampoco es reconocida en gran parte del mundo. Yulbert sabe lo que es eso. Sin embargo, sus hijas se han convertido en ese motor que la impulsa a ser mejor persona cada día. Ese es el mensaje que ella busca proyectar con sus seguidores. “Que los hijos sean el mayor impulso para romper con el miedo mas nunca la excusa para no hacerlo. El primer paso está en atreverse y siempre tener su propósito claro”, subrayó.

Yulbert se centra en mostrarnos una vida cotidiana acompañada de su vida profesional, asegurando que todo se puede lograr, que solo es cuestión de saberse organizar y compaginar ambas actividades. “Lo importante es no truncar tus sueños solo porque otras personas quieren. Pienso que no necesitas la aprobación de nadie para comenzar a trabajar por tus sueños. Es un gran logro cuando la pareja te apoya si no lo hace, ahí no es”, señaló.

Yulbert nació en Maracay, Venezuela. Tiene estudios de estética profesional, los cuales comparte en sus redes sociales con el objetivo de inspirar a más mujeres que quieran salir adelante y superarse como ella lo ha hecho. Actualmente vive en Miami con su esposo, el influencer Marko y sus hijas. En estos momentos cuenta con dos proyectos, uno estético para damas que gustan de tener su rostro perfecto; y otro, donde da conferencias para empoderar a más mujeres.





“Saludos a mis seguidores de Tlaxcala, los llevo en el corazón. Gracias a El Sol de Tlaxcala por este espacio”.

