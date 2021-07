Estudiantes del Colegio Español, dicen adiós a la primaria

El profesor Diego Armando Zárate Bravo, del Colegio Español, reunió a sus alumnos de sexto año de primaria, para tomarse la foto del recuerdo. Ésta se llevó acabo en la explanada del Exconvento de San Francisco, en Tlaxcala capital.

Círculos Los bolsos pequeños son tendencia en esta temporada

Con todas las medidas sanitarias de salud, lucieron esplendorosos, las niñas con peinados glamurosos, los jóvenes impecables y con sus birretes, listos para lo que sería la última convivencia.

Muchos de los alumnos agardecieron por haber tenido a Diego Armando como profesor./Cortesia Diego Mos

Lee también: Los bolsos pequeños son tendencia en esta temporada

Después de un año y medio sin verlos físicamente, el profesor dijo que la intención fue estar juntos por ultima vez, ya que después de este mes, cada quien tomará rumbos diferentes, para continuar preparándose y ser grandes profesionistas en un futuro.

Muchos de los alumnos agardecieron por haber tenido a Diego Armando como profesor./Cortesia Diego Mos

Círculos Miss Petite Mesoamérica México 2020, celebra sus 22 años

“Fue una decisión sin pensarla ya que por la situación que estamos viviendo no se pueden hacer las convivencias como antes, sin embargo, lo único que me quedaba es arriesgarme y reunir a mis niños a mis alumnos a los que les tengo mucho aprecio, y no quería pasar desapercibido este momento con ellos”.

No te pierdas: Miss Petite Mesoamérica México 2020, celebra sus 22 años

Expresó que fue un grupo bien portado, los niños fueron muy ordenados y responsables, a pesar de que este ultimo año en clases fue diferente por la pandemia.

Más información: Transforma tu look y expresa tu personalidad con estas gafas

Con cursos virtuales el IMSS, enseña estrategias para retorno seguro | La Sepe invitó a paterfamilias y docentes de educación básica, media superior y superior a conocer protocolos...https://t.co/NtF86luLBK#regresoseguroaclases #RegresoaClasesSeguro — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) July 10, 2021

No dejes de leer:

Círculos María Fernanda festejará sus 18 años, con amor a Tlaxcala

Círculos Kyra Sophia celebró sus tres años