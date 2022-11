¡Visítalos! Artesanos tlaxcaltecas dependen de sus ventas en la Feria

Artesanos de diferentes municipios del estado eligieron la Feria de Tlaxcala como una oportunidad para difundir y vender sus productos. Sin embargo, las ganancias obtenidas no siempre son suficientes para cubrir sus gastos de traslado desde municipios como Amaxac, Calpulalpan o Huamantla.

Un ejemplo de este hecho es el corredor de Tandas para el Bienestar, ubicado en el costado izquierdo del centro expositor, una zona libre de cuotas ofertado por el gobierno estatal como apoyo a los artesanos comunitarios para exponer sus productos. No obstante, ha sido poco visitado desde que inició la Feria.

Eleazar Tajero, artesana de Calpulalpan, compartió en entrevista para este medio que, por ocupar el espacio en el corredor, el único pago fue el de la renta de las mesas, pero sus viáticos han sido el reto económico más grande.

La artesanía de Eleazar consiste en collares elaborados con semillas de papaya, maíz, habas, frijoles y ayocotes. El precio de cada collar es igual al gasto por transportarse hasta la capital del estado: "De Calpulalpan para Tlaxcala me gasto ciento cincuenta pesos diarios, más la comida ya son doscientos cincuenta. Hay días en que no vendo ni lo del pasaje y me dan permiso de quedarme para solventar el gasto, si no, no nos saldría".

Cabe señalar que, en este corredor, la mayoría son madres de familia que esperaron esta temporada para vender sus obras y, al mismo tiempo, hacer comunidad: "Somos mujeres que nos gusta luchar por la vida para poder sostener a nuestras familias. Hacemos ropa, botanas y de todo para sacar lo de nuestro día a día. También nos ayudamos entre compañeras para comprar algo y no quedarnos sin comer", remató Eleazar.

Además de esta zona, la Feria de Tlaxcala cuenta con diversas zonas de expositores a lo largo del recinto, quienes esperan ser visitados con más afluencia este segundo fin de semana.

