Cancelan 3 peleas de Braulio Ávila, en Estados Unidos

El boxeador Braulio Ávila Juárez reconoció que la pandemia del Covid-19 afectó los proyectos de los pugilistas en 2020.

Mencionó que se cayeron tres combates que tenía contratados en marzo, abril y mayo.

El pugilista de Cuahuixmatlac, municipio de Chiautempan, está en Los Ángeles, California a la espera de que pase la pandemia y se lleve a cabo el combate que tiene programado para el 10 de junio.

Sostuvo que decidió no regresar a México para evitar problemas migratorios, por las limitantes que hay para acceder al país de las barras y las estrellas.

“Faltar a los combates que están contratados sería recibir una multa significativa, por ello la determinación de seguir aquí”, comentó.

El chiautempense refirió que su labor física es la de correr diariamente, pero está restringido para entrenar en gimnasio, ya que los espacios están cerrados como prevención para evitar contagios del coronavirus.

“Me ha afectado la pandemia, tenía tres peleas y no se llevaron a cabo, no hay ingresos, venía con buen ritmo y con esto, lo pierdes”.

El tlaxcalteca dijo que al no contar con un entrenador no puede hacer la labor de manopleo por el cierre de los gimnasios, “ojalá no me cancelen la pelea del 10 de julio, pero soy consciente que hay riesgo de que sea cancelada, vamos a esperar”.

“Es complicado para mí, si regresaba a México y cerraban la frontera iba a tener problemas para entrar, por el contrato me iban a multar”.

Al dar una perspectiva de la ciudad de Los Ángeles, sostuvo que hay poca gente en las calles, “en las tiendas dejan entrar hasta 30 personas a las tiendas y hay que esperar que salgan para entrar otros, debes hacerlo forzosamente con el cubrebocas”.

Informó que la demanda ciudadana es con la compra de papel higiénico, jabón y cloro, “es un mal momento para Estados Unidos y el mundo”.

SITUACIÓN

“Estoy solo, mi familia se encuentra en Cuahuixmatlac, me voy a esperar hasta el 15 de julio, después de la pelea”: Braulio Ávila Juárez

