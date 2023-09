Concurridas, visorias del América

Alrededor de 700 futbolistas, entre hombres y mujeres, asistieron al campo de pruebas del club América, en la Unidad Deportiva Zaragoza, del municipio de Totolac.

Deportes En tanda de penales Halcones de Tlaltelulco se proclamó campeón de la Liga Chiautempan 86

Más información:➡️[Video] Memoria de papel: Reúne a sectores el futbol llanero

Miguel “Jalisco” Gutiérrez, exjugador profesional y actual visor del club capitalino, estuvo al frente de la captación de talento estatal, por lo que durante dos días de trabajo aprobó a 30 jugadores que pasaron al siguiente filtro, a llevarse a cabo en las instalaciones de Coapa, Ciudad de México.

Niños y jóvenes acudieron a las visorias del Club América realizadas en territorio tlaxcalteca | Everardo Nava

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Niños y jóvenes de las categorías 2006-2007, 2008-2009 y 2010-2011, en ambas ramas, mostraron sus cualidades durante los partidos de entrenamiento, donde fueron elegidos los mejores en su labor técnica individual.

“Jalisco” Gutiérrez comentó que por primera vez visitó el empastado de la comunidad de Zaragoza y se mostró sorprendido por la respuesta, que habla del interés de los niños y de los padres, que tienen la ilusión de ayudarles a cumplir sus sueños.

Niños y jóvenes acudieron a las visorias del Club América realizadas en territorio tlaxcalteca | Everardo Nava

Infórmate:➡️Mujeres, aguerridas en el campo de juego

En la búsqueda de talentos, comentó que no sabemos dónde está el siguiente jugador para el club América. Nos ha tocado ir a Chiapas, Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Sinaloa, Michoacán y Jalisco, a nivel nacional tratamos de abarcar lo más que se pueda para llegar a los municipios y ciudades.

Niños y jóvenes acudieron a las visorias del Club América realizadas en territorio tlaxcalteca | Everardo Nava

Te recomendamos:➡️Bangú conquistó la Copa América

A la pregunta ¿Qué falta para que surja un Messi mexicano? respondió que “sí hay, me he encontrado algunos Messis y Cristianos, es no quitárselos, queremos que jueguen uno o dos toques y vamos quitándoles todas las habilidades que tienen; hay que dejarles jugar a ciertas edades, para que lo sigan desarrollando, apoyar chicos que tienen el talento, depende de los padres impulsarlos y llevarlos”.

Al dirigirse a los jugadores que no fueron elegidos, los invitó a seguir con sus entrenamientos y no bajar la guardia,

Niños y jóvenes acudieron a las visorias del Club América realizadas en territorio tlaxcalteca | Everardo Nava

Más detalles:➡️Santiago Escobar, goleador “Europeo”



hay que trabajar lo físico, técnico y táctico, a todos los padres ayúdennos a que los lleven a entrenar, que descansen, jueguen y disfruten; hacer deporte es lo más importante para cumplir los sueños.

FILTRO NACIONAL

Será el 20 de octubre con los mejores talentos captados en campos de pruebas en todo el país.