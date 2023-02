¿Cuántas veces usas tus jeans antes de lavarlos? Esta es la sugerencia de los médicos

¿Cuántas veces usas tus jeans favoritos antes de lavarlos? ¿Y qué hay de las playeras? ¿Y la ropa interior? No contestes en voz alta, mejor continúa leyendo e infórmate qué opinan los expertos.

La frecuencia en el lavado de ropa es un tema cultural. Volver a usar la misma ropa por días consecutivos está vinculado a evitar fatiga, ahorrar detergente y hacer más durable la prenda; sin embargo, no saber cuándo lavar la ropa puede traer consecuencias.

De acuerdo con Manal Mohammed, profesora titular de microbiología médica en la Universidad de Westminster en Londres, lavar pocas veces la ropa podría ocasionar problemas con la piel o graves infecciones. Pero, según la experta, existe una regla universal sobre lo que debes lavar con más frecuencia para guiarte en un equilibrio positivo en tu rutina de higiene.

Reglas universales de lavado

Deben lavarse después de cada uso: ropa interior, calcetines, medias, leggings y ropa deportiva. Este consejo también se aplica a cualquier otra ropa con manchas, sudor, olor o suciedad visible. Esto se debe a la cercanía de bacterias naturales expuestas de la piel a la prenda. El crecimiento excesivo de bacterias puede provocar infecciones, hongos y otros problemas de la piel.

Para pijamas, ropa exterior, jeans y otras prendas, la cantidad de veces que puedes usarlos sin lavar se basa en los mismos principios para la ropa interior o la ropa deportiva, explica CNN. Por ejemplo, si regularmente te duchas antes de acostarte, usas ropa interior y sudas poco o nada cuando usas pijamas, podrías usar la pijama durante una semana sin lavarla. Pero si no haces estas cosas, tendrás que lavarla cada vez que la usas.

La ropa exterior, como abrigos o chamarras, generalmente no necesita lavarse más de una vez al mes, ya que no toca la piel directamente y no se usan diario.

Finalmente, la decisión de la frecuencia de lavado de los jeans es el gran dilema. No obstante, los dermatólogos resumen este dolor de cabeza en una sencilla ley: si los jeans no están sudados, sucios o manchados, no es necesario lavarlos más de dos veces al mes.

Pero, eso sí, Mohammed reconoce que depende del estilo de vida de cada persona y su entorno. Si estás expuesto a suciedad, bacterias directas u otro tipo de contaminantes, debes determinar su ciclo de uso con más responsabilidad.

Las preguntas más importantes que debes hacerte son: ¿Huele? ¿Tengo alguna afección en la piel? ¿Está visiblemente sucio? ¿Está sudado? El punto principal es ser higiénico, no obsesivo, confirma la experta.