¿Cuántos te faltan? A dos meses de culminar el año, los tlaxcaltecas nos cuentan cómo van con sus propósitos 2022

Los últimos meses del año suelen estar cargados de reflexión. La idea de terminar un periodo tan largo trae consigo un balance donde nunca falta el cuestionamiento sobre los propósitos de Año Nuevo: ¿se cumplieron?, ¿cuáles faltan?, ¿aún es tiempo de terminarlos?

Para calcular el nivel de compromiso de los tlaxcaltecas frente a sus propósitos 2022, entrevistamos a Ángel, Dinorah y Mariana, de 31, 49 y 56 años respectivamente. Los resultados de estas entrevistas son similares a los de un estudio realizado por la agencia de investigación de mercados TNS Global México sobre los compromisos personales más populares entre todos los mexicanos: bajar de peso, dejar alguna adicción, ahorrar y viajar.

¿Cuáles fueron tus propósitos de Año Nuevo y cómo iniciaste?

Ángel: Meterme al gym e ir con el nutriólogo porque mis hábitos alimenticios no son los mejores. Como no tenía con quién ir solo fui dos meses a hacer ejercicio y del nutriólogo nunca fui, pero desde la pandemia sí he cuidado más mi alimentación.

Dinorah: Bajar de peso. Empecé a caminar y luego a correr. Actualmente estoy entrenando todos los días y he bajado ocho kilos, aunque no fui siempre constante en los primeros meses.

Mariana: Mi idea es ir conocer muchas partes del mundo. Luego de estar encerrados dos años creo que no debemos perder más tiempo.

¿Te sientes satisfecho con lo que lograste hasta ahora?

Ángel: No del todo, pero creo que fue un año de salud, ya el próximo, como dicen “es un nuevo comienzo”.

Dinorah: Quizá suene poco, pero para una persona con sobrepeso, ocho kilos es un gran cambio. Yo creo que de ahí todo empezó a cambiar todo: me siento con más energía, más contenta, más a gusto y con ganas de seguir haciendo ejercicio.

Mariana: Me hubiera gustado ir a muchos países este año, pero ya por lo menos fui a visitar familiares al norte y pasé menos tiempo en casa, que es lo que no quería.

¿Qué te impidió llegar a la meta?

Ángel: Que no hay tiempo. Entre el trabajo y los compromisos personales ya no quedan ganas de hacer ejercicio ni de prepararse un buen alimento. Igual yo creo que falta organizarse porque a veces por las prisas te comes lo primero que encuentras, aunque no sea nutritivo.

Mariana: El dinero, sobre todo. Ahorita ya no es fácil viajar y menos con toda la familia. También que a veces los hijos no pueden y yo sola no me animo a irme.

En estos dos meses restantes, ¿piensas terminarlos?

Ángel: Sí estoy pensando en eso porque así siento que podría ser más fácil que esperarme a enero otra vez. Pero no tengo claro por dónde empezar, a qué hora o bajo qué condiciones. Pero sí he puesto más atención a mis comidas, creo que ese es un triunfo muy grande para mí.

Dinorah: Mi único objetivo de ahora es mantenerme con constancia porque cuando empiezas a ver resultados ya no hay marcha atrás.

Mariana: Sí, pero va a ser hasta el último día. Nos vamos a ir a pasar el Año Nuevo a Tamaulipas con la familia. Entonces será iniciar el año con el pie derecho.

¿Cómo terminar exitosamente tus propósitos?

En una encuesta a 1,134 adultos divulgada por la Asociación Americana de Psicología, la fuerza de voluntad fue la principal razón por la que las personas afirmaban no querer hacer cambios positivos en su vida. Sin embargo, de acuerdo con la revista Muy Interesante, la clave está en probar nuevos enfoques.

En primer lugar, dejemos claro que debes convertirte en una prioridad y llevar metas a tu ritmo. Si bien algunas actividades son más populares no significa que se ajusten a ti.

Para eso, puede resultar benéfico cambiar de entornos y rodearse de personas que puedan darte un empujón o se encuentren sobre el mismo objetivo. Por ejemplo, si deseas dejar de fumar, puedes probar con visitar espacios libres de humo y buscar amistades con hábitos más saludables. También hay que considerar que no es necesario esperar a la víspera del Año Nuevo para comenzar con el primer propósito. Si hay alguna actividad pendiente de realizar, dos meses son un excelente tiempo para hacerlo.

El psicólogo Richard Wiseman describió la mejor manera de crear metas para cumplirlas con un nivel más alto de éxito. Entre los consejos planteados en su blog está elegir un solo objetivo, pues las posibilidades de éxito son mayores cuando canalizas energías para cambiar solo un aspecto de tu comportamiento. De igual forma, considera que es necesario crear una red de apoyo donde amigos y familiares estén enterados del proceso, reduciendo así el miedo al fracaso y obteniendo apoyo.

Finalmente, darse pequeñas recompensas al alcanzar un objetivo secundario, mantiene la motivación y la sensación de progreso.

