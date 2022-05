¡Feliz Día de Star Wars! Hoy, fans de toda la galaxia celebran en homenaje a la franquicia creada por George Lucas

Mayo es el mes de Star Wars. Iniciando hoy, 4 de mayo, con el día de “May the 4th be with you”, o el día de "May the force be with you" (frase icónica de los Jedis). En realidad, se trata de un juego de palabras, ya que en inglés, el “4th” suena similar a “force".

De acuerdo con Lucasfilm, la historia sobre el origen de la fecha se remonta al 4 de mayo de 1979, cuando Margaret Thatcher tomó posesión como primera ministra del Reino Unido y para felicitarla, el partido conservador publicó un anuncio en el London Evening News que decía: "Que el 4 esté contigo, Maggie. Felicidades", o inglés "May the Fourth Be With You, Maggie. Congratulations".

OTRAS FECHAS MEMORABLES

5 de mayo.- "Revenge of the 5th", es el día en que los fans celebran a los villanos de la saga. También surge de un juego de palabras en inglés: la combinación de la fecha con "Revenge of the Sith" (La Venganza de los Sith), título del Episodio III dirigido por Lucas. Además, como dato curioso, La venganza de los Sith se estrenó el 15 de mayo de 2005 en el Festival de Cannes.

14 de mayo.- Cumpleaños de George Lucas. El cineasta, escritor, filántropo y empresario estadounidense, cumple 77 años de edad este 2022. Es conocido por crear las franquicias de Star Wars e Indiana Jones y fundar Lucasfilm, LucasArts e Industrial Light & Magic, aunque también tiene otras producciones menos famosas como “THX 1138” (1971) y “American Graffiti” (1973), por la que recibió cinco nominaciones a los Premios Oscar, incluyendo Mejor director y Mejor película.

16 de mayo.- Aniversario de “El ataque de los clones”. Hace 20 años los fans pudieron disfrutar por primera vez esta cinta. Fue la quinta de la saga y la segunda en términos de cronología interna. Narra las dificultades de los reducidos caballeros Jedi para mantener la paz y el orden en la galaxia, ya que en el Senado Galáctico reina la inquietud porque miles de sistemas solares han declarado su intención de abandonar la República, liderados por el conde Dooku.

19 de mayo.- Aniversario de “La amenaza fantasma”. Es la cuarta entrega de Star Wars y la primera en orden cronológico. La película fue estrenada en los cines el 19 de mayo de 1999, dieciséis años después de la anterior entrega, “El Retorno del Jedi”, en 1983. Es una de las películas más taquilleras de la historia del cine, al recaudar en todo el mundo 924, 317, 558 dólares.

21 de mayo.- Aniversario de “El imperio contraataca”. Este filme vio la luz en 1980 y en 2008, la revista Empire la ubicó en el tercer puesto de su lista de las 500 mejores películas de todos los tiempos. En este momento de la saga, la Estrella de la Muerte ha sido destruida y las tropas imperiales han obligado a las fuerzas rebeldes a dejar sus bases secretas, pero un grupo de guerreros rebeldes liderado por Luke Skywalker ha establecido una nueva base secreta en la remota tierra congelada de Hoth. Mientras tanto, Darth Vader, Señor del mal, se ha obsesionado con encontrar al joven Skywalker.

Además, es en esta cinta donde se pronuncia la épica frase “No, Yo soy tu padre'', pronunciada por Darth Vader dirigiéndose a Luke Skywalker. Misma que fue elegida por el sitio Lovefilm como la frase más memorable de la historia del cine.

25 de mayo.- Aniversarios de “Una nueva esperanza” (1977), “El retorno del Jedi” (1983) y “Solo” (2018).

“Una nueva esperanza” fue la primera película que se estrenó de la saga Star Wars, pero la cuarta en cronología interna. Obtuvo seis premios Oscar de un total de diez nominaciones.

“El retorno del Jedi” llegó a la pantalla grande seis años después del estreno de la primera cinta. Muchos fans la consideran la más infantil de la saga por la inclusión de los ewoks (humanoides sensibles, con un promedio de aproximadamente un metro de altura y cubiertos de pelo).

Según el portal starwars.fandom.com, estos seres son profundamente espirituales, además su alimentación es omnívora y tuvieron una participación importante al ayudar a la Alianza Rebelde a derrotar a las fuerzas del Imperio Galáctico en la Batalla de Endor, permitiendo que el generador de escudos fuera destruido y, a su vez, la Estrella de la Muerte II.

“Solo” se centra en el personaje de Han Solo a bordo del Halcón Milenario. En el submundo criminal, Han Solo se hace amigo de su futuro copiloto Chewbacca y conoce al conocido jugador Lando Calrissian, entre otras aventuras.

La cinta se sitúa temporalmente algunos años antes de que Han conociera a Luke Skywalker y a Obi Wan Kenobi en “Una nueva esperanza”.

27 de mayo.- Lanzamiento de la serie “Obi-Wan Kenobi”. Su estreno será este año, y se espera que para el día 27 de este mes lleguen los dos primeros capítulos a la pantalla chica, de acuerdo con el portal fotogramas.es.

La historia se sitúa diez años después de los dramáticos acontecimientos de “Star Wars: Episodio III - La venganza de los Sith”, en la que Kenobi sufrió su mayor derrota, la caída y corrupción de su mejor amigo y aprendiz Jedi, Anakin Skywalker, quien se convirtió en Lord Sith Darth Vader.

Cifra: 11 entregas integran la filmografía de la saga “Star Wars”, que se mantiene entre las más populares del cine durante más de 40 años.

