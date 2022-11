Aron Ralston, el alpinista que cortó su brazo para sobrevivir 

Imagina que estás en medio de los barrancos en Utah, una de las zonas rocosas más grandes de la ciudad estadounidense. Por accidente, una pesada piedra cae sobre tu brazo y no hay forma de sacarlo. Pasan cinco días y ya has intentado de todo: deslizar tu extremidad, romper la roca y hasta empujar la tierra que hay abajo. Los suministros ya no alcanzan y si pierdes más tiempo podrías quedarte ahí para siempre, ¿qué decisión tomarías?

El alpinista Aron Lee Ralston es el verdadero protagonista de la trágica historia contada líneas arriba. Su tranquila vida en el paisaje montañoso pasó a ser objeto de los reflectores de todo el mundo cuando, en mayo de 2003, pasó 127 horas atrapado del antebrazo en un cañón de Utah bajo una roca de 90 k.

Aron sabía que lo más sensato era despedirse de su brazo antes de perder la batalla completa. Las opciones se agotaban y una navaja multiusos fue su último recurso. Con dolor, miedo y desesperación, Aron cortó su extremidad. El cuchillo estaba muy desafilado para atravesar el hueso. Todo lo que podía hacer era resistir hasta el final, narró tiempo después.

Más adelante, ajustó un torniquete para detener el sangrado y emprendió la huida hasta su auto (27 kilómetros alejado). Afortunadamente, un equipo de rescatistas que lo habían estado buscando desde el reporte de su desaparición, lo encontraron metros después del lugar de la hazaña y lo atendieron de inmediato.

El antebrazo del hombre fue recuperado por autoridades del parque, luego incinerado y esparcido por la zona por el propio dueño.

A pesar de que ahora es una historia de coraje y ganas de sobrevivir, en su momento las terapias físicas y psicológicas del alpinista fueron muy duras, incluso el suicidio pasó muchas veces por su mente.

No obstante, gracias al apoyo de su familia y colegas, Aron entendió que el reto estaba superado y no le quedaba más que contagiar su vida con otros. Su carrera como conferencista despegó y hoy lleva consigo la admiración de varias generaciones.

Un caso mediático

En 2004 Aron escribió un libro titulado, Between rock and a hard place (Entre la espada y la pared, en su traducción al español), donde relata la cruda experiencia en los barrancos.

Seis años después, el famoso director Danny Boyle se inspiró del texto para llevarlo al cine bajo el título 127 horas, donde el papel de Aron Ralston fue interpretado por el actor James Franco.

La cinta fue nominada a seis premios Óscar, tres Globos de Oro y ocho BAFTA, mientras que su recaudación en taquilla alcanzó los 60 millones de dólares.





