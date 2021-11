Volcán de La Palma en España arroja piedra semipreciosa

Desde su inicio, el 19 de septiembre de este año, la actividad del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma ubicada en España no cesa, y el pasado sábado se observó la expulsión de cristal de olivino, según informó en su cuenta de Twitter el Instituto Volcanológico de Canarias.

El cristal, es considerado una piedra semipreciosa que constituye un compuesto habitual en las rocas ígneas.

Ese mismo día, el volcán arrojó "clinopiroxeno con agujas de apatita, óxidos de Fe-Ti, inclusiones magmáticas y fluidos".

Al respecto, la dependencia española señaló que a veces los volcanes pequeños producen gigantes, como este cristal de olivino de las lavas más recientes.

Tesoros en los cristales de las lavas de La Palma: clinopiroxeno con agujas de apatita, óxidos de Fe-Ti, inclusiones magmáticas y fluidos / Treasure in the crystals of La Palma lavas: clinopyroxene with apatite needles, Fe-Ti oxides, melt & fluid inclusions #petrologia #petrology pic.twitter.com/3nWMEOqf9h — INVOLCAN (@involcan) November 3, 2021

Aproximadamente, unas siete mil personas han sido desplazadas de sus hogares, mientras que los ríos de lava han arrasado ya más de 889 hectáreas y han destruido más de 1.500 edificaciones, que incluyen viviendas, comercios, negocios y plantas plataneras.

A veces los volcanes pequeños producen gigantes, como este cristal de olivino de las lavas más recientes / Sometimes small volcanos produce giants, like this olivine crystal from the most recent lava #cristalografia #crystallography pic.twitter.com/ZH1GIUAg1Y — INVOLCAN (@involcan) November 6, 2021

