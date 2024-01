¿Ya conoces a “El mago del balón”? Él es Emanuel Alvarado, el deportista que está conquistando Tlaxcala

“El mago del balón” es su ‘username’ en TikTok, la red que lo hizo viral, pero en las calles de Tlaxcala, donde conquista a conductores y peatones con su habilidad para el fútbol freestyle, responde al nombre de Emanuel Alvarado.

Doble Vía ¿Por qué se le considera a San Antonio Abad protector de las mascotas? Esta es su historia

Más detalles: ➡️¿De cuánto te llegó la quincena? Conoce el salario mínimo para Tlaxcala

De origen guatemalteco y asentado actualmente en el municipio de San Cosme Xaloztoc, el joven de 20 años de edad se gana la vida a través de lanzamientos, capturas, suertes y movimientos con el balón en los semáforos de diferentes municipios de la entidad desde hace dos años.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Inicié imitando los videos de Ronaldinho y todos esos futbolistas de antes, pensando que sus trucos eran de fútbol, pero tiempo después me di cuenta de que este es un deporte distinto y quise ser parte de él, relató Emanuel Alvarado en entrevista.

En un país pambolero como México, es sencillo obtener beneficios al practicar esta variedad de fútbol que involucra la mente y el cuerpo, de manera que el deportista quiso también compartir su talento con el mundo a través de su cuenta de TikTok, la cual le ha permitido recibir todo tipo de apoyos.

Sigue leyendo:➡️Para saber más: Los chacuacos son testigos de la revolución industrial

Nunca creí que iba a terminar en un semáforo, pensaba que las personas que pedían dinero aquí eran malvivientes, pero ya me di cuenta que es bonito y más compartirlo a través de redes sociales. Además, me ha permitido pagar los gastos de mi familia y ahorrar para cumplir un sueño.

Entre sus metas para este año, Emanuel Alvarado se propuso inscribirse en el Abierto Mundial de Fútbol Freestyle, mismo que se celebra anualmente en el mes de agosto al interior de diferentes ciudades europeas. Las categorías en las que espera participar son “Lower”, la cual se trata de hacer movimientos solo con los pies, y “Batalla general”, que combina todos los estilos.

Doble Vía ¿Has dormido en petate? Estos muebles multifuncionales están en peligro de extinción

Infórmate: ➡️¿Requieres un servicio del SAT? Aquí te decimos qué trámites puedes realizar por internet

En este torneo llegan los mejores del mundo y por fin me propuse asistir. En este momento estamos en la lucha para juntar el dinero y viajar a República Checa, detalló.

Para Emanuel Alvarado no hay peor lucha que la que no se hace. Actualmente, pasa la mayor parte del día en calles de Apizaco y municipios aledaños, donde los conductores y peatones no solo se maravillan con los movimientos, sino que también contribuyen a fomentar el deporte y el talento local.

Doble Vía ¡A sacar el traje de carnaval! La fiestas carnestolendas en Tlaxcala serán del 8 al 13 de febrero.

No dejes de leer: ➡️¿Qué es el Blue Monday? 4 planes para darle un giro a tu peor lunes

Sigan sus sueños. Si alguien les dice que no lo van a lograr, no lo escuchen. Eso es de cobardes, asegura Emanuel mientras sostiene su balón bajo el brazo, ese instrumento que no solo lo llena de vida, sino que también le permite vivirla.