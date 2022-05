10 de mayo | Muchas madres son autosuficientes

En México, el 10 de mayo se festeja de manera extraordinaria por ser el Día de las Madres, quienes en conjunto son consideradas el pilar de un hogar.

Por muchos años, el hogar convencional -constituido por papá, mamá e hijos- era lo común para la sociedad, pero los tiempos han cambiado. Actualmente muchas mujeres que no están en un matrimonio formal sacan adelante a sus hijos y son autosuficientes.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante 2017 en Tlaxcala fueron registrados 208 mil 421 hogares familiares nucleares, de ellos, 59 mil 976 tenían a una mujer como jefa de familia.

Ser madre sin un vínculo legal de matrimonio no es un papel fácil, muchas enfrentan problemas económicos, falta de tiempo, tienen que dividirse para cumplir con sus obligaciones, comparten a sus hijos con el papá -cuando se hace responsable- y hasta son objeto de críticas que provienen de familiares y amigos.

Un caso es el de Karen N., quien fue madre al cumplir 23 años de edad, tiene una niña de siete años de edad y radican en Apizaco.

Al nacer la niña no era madre soltera, pues tenía a su lado al padre de su hija, pero por circunstancias personales, tres años después llegó la separación.

Actualmente vive sola, pero cuenta con el apoyo del papá de su hija y su familia para pagar los gastos del colegio y el cuidado de la niña, respectivamente.

Karen N. debe desempeñar varios roles: ser mamá, empleada y llevar un hogar. Su jornada laboral es de 8:00 de la mañana a 5:30 de la tarde, entonces tiene poco tiempo para convivir con su hija.

Respecto al padre, tiene un acuerdo de custodia compartida, de ahí que tiene que separarse de su niña los fines de semana, inicialmente fue difícil, pero con los años ha aprendido a adaptarse a las circunstancias.

Hasta el momento, no ha encontrado alguna ventaja de ser madre soltera. “En el mundo laboral siempre preguntan si tienes hijos o cuando quieres tenerlos, es complicado, no hay ventajas, al contrario, es más complicado sacar a los hijos, pero es posible”.

Sobre el aspecto social, comparte que cada día hay más mujeres que deciden separarse de una relación y aprender de sus experiencias.

Reconoce que es indispensable contar con el apoyo de un tercero para cuidar a los hijos, que puede ser una familiar, conocido de confianza o una guardería.

“Hasta la fecha no he conocido a una madre sola que no haya podido sacar adelante a sus hijos; al contrario, conozco muchas que sus hijos son profesionistas y solas pudieron, el amor hace que todo sean más simple”.

No obstante, señala que ha pospuesto proyectos por la maternidad. Además, precisa que no hay diferencia entre ser madre soltera y madre en un matrimonio, pues el amor por los hijos es el mismo.

Por otro lado, Yadira N., otra madre soltera originaria de Ixtulco, en el municipio de Tlaxcala, tiene un niño de dos años, pero desde los tres meses de embarazo supo que no contaría con el padre del infante.

“Fue una decisión que tomé, por mí y el niño, no se puede estar en una situación donde hay golpes, ofensas y agresiones, lo más sano fue ser mamá sin matrimonio, tener bienestar físico y emocional y sacar adelante a mi hijo”, dijo.

No cuenta con ningún apoyo del padre del niño y, aunque reconoció que ha sido una situación complicada, ha podido alimentar, vestir y educar a su hijo.

En su caso, el aspecto más complicado ha sido el económico, pues ha solventado muchos gastos, desde pañales, comprar fórmula para alimentar al bebé, ropa, accesorios, aspectos que no son económicos, pero cuenta con el respaldo de sus progenitores, quienes la han apoyado incondicionalmente en esa circunstancia.

Enfatiza que una ventaja de las mamás solteras que no tienen el apoyo del padre, es tener una paz mental y disfrutar todo el tiempo a sus hijos. Para el futuro, señala que tiene muchos proyectos para ella y su hijo, pero está en espera de poder concretarlos y que la situación de pandemia mejore.

Finalmente, dice que tiene a un niño inteligente y muy capaz, lo que la llena de orgullo y la motiva a salir adelante cada día.

PENSIÓN ALIMENTICIA

La persona que procrea uno o más hijos adquiere derechos y obligaciones, pero muchas veces uno de los progenitores evade, por diversos motivos, su responsabilidad. Ante ello, existe un recurso denominado pensión alimenticia, que consiste en brindar un pago obligatorio para la manutención básica de insumos del menor de edad.

Por muchos años, el hombre fue quien evadió esta responsabilidad y dejaba en desamparo a sus hijos.

Casos extremos que han detectado los jueces y abogados, es que algunas mujeres han convertido a la pensión alimenticia en una forma de vivir sin trabajar.

Este recurso puede ser solicitado para beneficiar a los menores de edad, pero también para descendientes que presentan alguna con discapacidad o están enfermos, así como para adultos mayores.





3 días se debe emitir un acuerdo para asignar la pensión alimenticia y en 15 días una sentencia en el juzgado familiar. La ley establece, en el artículo 90 que en en 15 días debe haber una sentencia judicial.





