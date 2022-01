Activa, campaña para atender feminicidios: Colectivo Mujer y Utopía

Durante este año el Colectivo Mujer y Utopía tiene activa una campaña virtual con el eslogan ‘memoria, verdad y justicia´, para exigir esclarecimiento a los feminicidios consumados en el estado, ya que desde 2008 al 2021 han documentado alrededor de 203 asesinatos de mujeres.

Ante la falta de acciones de las autoridades, cada mes el Colectivo nombrará a las mujeres asesinadas, de las que se conoce su identidad y las que no, su edad y municipio de origen, para así demandar que cada caso sea investigado con perspectiva de género, basados en la sentencia Mariana Lima Buendía que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que dice que en toda muerte violenta debe abrirse una carpeta por feminicidio, aun cuando parezca un suicidio.

La directora de la asociación, Edith Méndez Ahuactzin, sostuvo que el acceso a la justicia para las mujeres sigue siendo un pendiente, pues del 2017 a la fecha existen 21 carpetas de investigación por el delito de feminicidio, pero el Colectivo identificó más de 125 casos, tras su seguimiento hemerográfico. En el 2017 fueron 15 asesinatos con características de feminicidio, en el 2018 registraron 18, en 2019 28, para el 2020 31 y 2021 identificaron 33.

Criticó que en las 21 carpetas, solo haya tres sentencias de feminicidio, lo que preocupa en impunidad, ante los más de 200 casos desde 2008.

SIGUE OMISIÓN DE LA PGJE CON LAS MUJERES

La directora del Colectivo lamentó que la Procuraduría General de Justicia del Estado diera una rueda de prensa por el caso del exdiputado del Partido Acción Nacional y no lo hizo así por alguno de los feminicidios y de los avances.

“ Toda esta práctica a nivel institucional lo que ha llevado es que no haya una atención adecuada, menos investigaciones, en muchos de los casos no se conoce la información de las mujeres, no sabemos su nombre, si son o no del estado, de qué municipio, aunque se haga la investigación la Procuraduría no da información, hemos enviado solicitudes de información y no las responden, una de sus respuestas es que eran datos sensibles ”, criticó

Méndez Ahuactzin lamentó que a pesar de que el delito de feminicidio está tipificado, todavía hay clasificaciones de homicidios, dolosos, culposos, incluso como suicidio, éste último es utilizado por los agresores para que no se inicien investigaciones, al tiempo que demandó que las indagatorias sean con perspectiva de género.

La activista dijo que la jurisprudencia nacional e internacional no ha tenido el impacto en los procesos institucionales para atender la violencia contra las mujeres, pues el delito de feminicidio es un claro ejemplo de que no conocen el marco normativo, originando graves omisiones para el acceso a la justicia.

Agregó que observan que las prácticas de las autoridades son de omisión y simulación originando graves violaciones a los derechos humanos de las víctimas.

En el año 2012 se tipificó el delito de feminicidio en Tlaxcala





